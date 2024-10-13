乒乓亞錦賽｜杜凱琹奪港隊19年來首面女單獎牌　決賽演日朝大戰

在哈薩克舉行的亞洲乒乓球錦標賽，港隊傳來喜訊，女單代表杜凱琹在女單奪得銅牌，成為近19年來，首位在亞錦賽女單獲獎的香港代表。



杜凱琹由32強開始，一路淘汰伊朗球手Shima Safaei、中國代表石洵瑤、中華台北的李昱諄，再在8強遇上韓國強敵申裕斌，杜凱琹對上這位巴黎奧運混雙銅牌，首局打到「刁時」先贏13:11、第二局再勝11:9，雖然申裕斌追回一局11:8，但杜凱琹仍在第四局以11:9，鎖定3:1勝局，打入4強。

杜凱琹在亞錦賽創下生涯最佳女單戰績。（中國香港乒乓球總會）

來到4強，杜凱琹遇上朝鮮勁敵金琴英，直落三局8:11、6:11、9:11落敗，但仍獲得一面銅牌，不僅是她生涯最佳亞錦賽女單戰績，也是港隊近19年來首面亞錦賽女單獎牌，港隊上一次在亞錦賽奪得女單獎牌已要數到2005年，當年代表香港的林菱和柳絮飛包辦金牌及銀牌。

杜凱琹不敵極速冒起的朝鮮球手金琴英（圖）。（Getty Images）

女單另一場4強上演日本內鬥，張本美和以3:1擊敗隊友伊藤美誠，打入決賽，周日（13日）與金琴英爭奪金牌。