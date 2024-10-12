上海大師賽｜樊振東出席網球表演賽　以乒乓球技術下手Ace費達拿

網球傳奇費達拿（Roger Federer，又譯費德勒），兩年前高掛球拍，近日他在上海出席一系列交流活動，更在上海大師賽的嘉賓表演賽中，與歌星陳奕迅、乒乓球手樊振東及網球手張之臻合演「費達拿超級摯友之夜」。



ATP 1000級別的上海大師賽，吸引到祖高域、冼拿等世界級球星參加。由於費達拿近日身在上海，大會亦在周五（11日）舉辦一場名為「費達拿超級摯友之夜」的嘉賓表演賽。

樊振東在巴黎奧運後曾暗示退役，至今仍未有明確答案。今次「跨界」網球，則與中國網球「一哥」張之臻聯手組成Team Amazing，對戰費達拿和陳奕迅的Team Federer。

（左起）陳奕迅、費達拿、樊振東、張之臻合演表演賽。（路透社）

隔行如隔山，樊振東沒有太多打網球經驗，僅在賽前學了兩小時，這次也是第三次打網球，因此能看到他的動作頗為生硬及帶有喜感。準備發球時，他還像平時打乒乓球般吹球；一次讓出位置予後面的張之臻擊球時，他又特意趴下，都是今次表演賽的精彩畫面。

樊振東的發球動作及習慣，仍像打乒乓球一樣。（微博）

樊振東趴下讓後方的張之臻擊球。（微博）

此外，樊振東一次頗有乒乓球特色的下手發球，亦打費達拿一個措手不及，更因有下旋而直接得分，隨即引來全場歡呼。

樊振東這記頗有乒乓球特色的下手發球，打了費達拿一個措手不及。（微博影片截圖）

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一次陳奕迅在網前擊球時，直接擊中樊振東腹部，嚇得陳奕迅連忙伸手道歉，並露出苦笑。不過樊振東看來沒有大礙，還笑稱：「下次開演唱會記得邀請我啊。」

陳奕迅幾乎「重傷」樊振東。（微博影片截圖）

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由於陳奕迅有網球經驗，費達拿亦寶刀未老，最終Team Federer以2：0勝出。賽後樊振東笑言：「我們輸給費達拿不丟人！」張之臻和應：「確實不丟人。」主持現場翻譯後，費達拿立即笑着回應：「但他Ace我了。」引來全場大笑。

費振東在今次表演賽顯得十分歡樂，之後他在微博貼出數張照片，除跟費達拿一同打乒乓球、交換簽名球拍外，亦有跟祖高域、冼拿合照。