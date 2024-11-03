油塘行山｜港鐵站起步連登魔鬼山五桂山 打卡大上托落安泰邨
撰文：CATT’S BLOG
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踏入十月，天氣早、晚顯著轉涼，較為乾燥，小組安排走魔鬼山、五桂山，順探大上托，油塘港鐵站集合。
（出發日期：2024年10月2日）
早上在油塘大本營吃過早餐，9點30分起步穿過大本營，經油塘邨至墳場車路，路口石級路上，經古廟接衛徑，小路上炮台山，拍照後原路下山經衛徑下景澳路，過馬路上五桂山，下山在涼亭大休。
▼按圖看清路線及沿途風景，油塘邨經古廟接衛徑上五桂山👇👇👇
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休後入林路，經馬油塘村村墳涼亭，前方左上一段下馬油塘村，入澳頭中途轉入林路上山，經配水庫、晨運園地上399米大上托，在標高柱打咭後，另一邊石級路下山出安泰邨，今日共走11公里，差不多五小時完成。
▼按圖看清路線及沿途風景，馬油塘村村墳涼亭上399米大上托👇👇👇
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【Admin老大眼中10個新手常犯錯誤（按圖放大）】
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建議放入背囊的行山裝備：
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