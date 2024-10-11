世界盃外圍賽｜國足三連敗伊雲高域仍力撐麾下　下場鬥印尼最關鍵

中國男子足球隊再吞敗，世界盃亞洲區外圍賽第三圈C組作客1：3不敵澳洲，錄得三連敗，出線形勢岌岌可危。國足主帥伊雲高域（Branko Ivanković，內地譯伊萬科維奇）的帥位更危險，他賽後依然滿意球隊發揮，放眼下場主場鬥印尼，「對印尼才是真正戰鬥的開始」。



國足由謝文能先開紀錄。（Getty Images）

中國對澳洲負1：3 謝文能先開紀錄 澳洲連入3球｜世界盃外圍賽

國足力爭在世界盃外圍賽打開勝利之門，作客阿德萊德對澳洲，謝文能上半場先開紀錄，可惜上半場末段失守，澳洲的利維斯米拿頭槌破網追平，奇治葛雲與維里皮利換邊後各建一功，結果中國隊以1：3遭逆轉，錄得三連敗。

中國隊在世盃外亞洲區第三輪三仗全敗，失12球﹑得失球差為-10，是18強賽中戰績最差的球隊。

國足在世盃外三連敗。（新華社）

國足主帥伊雲高域賽前已經受各方面的壓力，如今再吞一敗，帥位更加危險。縱然落敗，這名克羅地亞老帥對球隊表現依然收貨，「我們踢得很勇敢，很有氣勢，我對球隊發揮感滿意。」

除了首戰慘吞日本隊7蛋，國足對沙特與澳洲亦曾經領先，惟最終遭逆轉，伊雲高域強調，球隊與「開齋」愈來愈近，而且目標依然是出線，「我們之前（三仗）的對手都亞洲頂級球隊，並不容易應付，我們的表現很優秀，我們與取分愈來愈接近。尚有7場賽事，我們要繼續努力，以小組前四為目標，保留晉級世界盃決賽周的可能。」

國足主帥伊雲高域表示滿意球隊的表現。（新華社）

綜觀C組的形勢，日本隊三戰全勝兼不失一球高踞榜首，澳洲﹑沙特阿拉伯﹑巴林同得4分，而三戰全和的印尼則3分排第5，即使國足未有分數進賬，出線形勢依然有希望，下場主場對印尼至關重要。

「下場對印尼才是真正戰鬥的開始，我們必須付出更多努力去爭取我們想要的結果。印尼是強隊，有不少歸化球員，大多在荷蘭及比利時搵食，實力不容忽視，我們要打出自己的硬度和侵略性，才有望打開勝利之門。」

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印尼在補時階段失守被巴林追平，距離世盃外第三輪首勝只差一點。（路透社）

雖然伊雲高域對出線的目標堅定不移，中國隊名宿范志毅卻大潑冷水，在網上直播調低外界對國足的期望，「我覺得大家不要奢望通過18強賽晉級（世界盃決賽周），我們打入18強賽全因新加坡門將，要不是他的神勇表現，我們根本無法晉級，國足本身未夠能力踢這種比賽，踢不過別人也是正常。」

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