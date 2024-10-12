歐國聯｜夏蘭特破挪威入球紀錄暗示快為人父　女友笑指他是好爸爸

夏蘭特在周五（11日）歐國聯賽事梅開二度，助挪威以3：0擊敗斯洛文尼亞，僅用36場便攻入34球，超越名宿Jørgen Juve，成為國家隊史上首席射手。

夏蘭特由於賽後將皮球放在腹部慶祝，又於社交網站配上「嬰兒」和「soon」（很快）的emoji，外界相信這名前鋒快將成為人父，可謂雙喜臨門。



由於奧迪加特受傷，夏蘭特今仗首次戴上隊長臀章，僅7分鐘便先開紀錄，並在第62分鐘梅開二度，加上隊友索洛夫（Alexander Sørloth）在52分鐘的入球，合計以3：0輕取斯洛文尼亞。

夏蘭特梅開二度，打破挪威國家隊隊史射手紀錄。（路透社）

挪威國家隊的隊史射手紀錄，由名宿Jørgen Juve從1934年一直保持至今，他在45場比賽中攻入33球，而夏蘭特今仗梅開二度，則將國家隊入球數增加至34球，一舉打破這塵封90年的紀錄。

賽後夏蘭特在社交網站貼出一張照片，是他將皮球塞進衣服的腹部位置「扮大肚」，將左手姆指放入口中，並配上「嬰兒」和「soon」的emoji，明顯暗示快將成為父親。他不少曼城隊友，亦在帖文留言恭賀夏蘭特。

夏蘭特的另一半是誰？

與很多球星不同，夏蘭特與另一半的生活較為低調，較為知名的公開露面，是在2022/23球季獲歐聯冠軍後，兩人同時出現在球場上，目前未知兩人是否已婚。

據英國《太陽報》報道，女方名為Isabel Haugseng Johansen，曾是一名女足運動員，效力於挪威球會拜尼（Bryne FK）。該處正是夏蘭特母會，兩人亦是在這裏因足球而結緣，相識至今已10多年。

2022/23球季奪歐聯冠軍時，Isabel Haugseng Johansen跟夏蘭特一同慶祝。（Getty Images）

Isabel沒有公開的社交媒體帳號，因此關於她的資訊不多，《太陽報》指她曾表示，希望能低調地過生活，認為自己跟夏蘭特，與其他情侶沒什麼不同。

挪威媒體《Dagbladet》在這歐國聯賽事結束後，遇到Isabel並詢問她有關事情。Isabel回答指夏蘭特成功打破了紀錄。被問到認為夏蘭特會是一名怎樣的父親時，她只簡短地笑着回應：「很好。」