港足作客列支敦士登　新帥韋斯活回應前任成就　新踢法不盲目進攻

香港足球代表隊香港時間周五（11日）凌晨會作客歐洲小國列支敦士登，這是新帥韋斯活上任後首度親自帶隊出賽。



港隊球員早前便透露，新教練戰術與安達臣時期有異，中場顏卓彬今出席賽前記招時進一步解釋，「過去我們會去搶每球波，然後就向前，但現在教練要求控球在腳多一點，嘗試踢一些好波，而不是盲目進攻或起腳。」韋斯活補充，球隊會踢出又好又快的足球（nice quick football），但強調踢法依然會有娛樂性跟吸引力。

港足將作客列支敦士登。（HKFA）

韋斯活與顏卓彬出席賽前記招。（HKFA）

安達臣曾領軍打入亞洲盃決賽周，逼搶踢法為球迷及球員注入新鮮感跟活力，被視為近代其中一位成功的港足主帥。韋斯活被問起時指，港隊已踏入新時代，不會回頭看從前，而是專注未來。「看你如何定義成功，在我眼裏每場波都可以成功，我們之前輸了很多場比賽，但人們依然說是成功，我會每場去看，專注於我可帶來什麼，及我們可以創造什麼。」

港足新帥韋斯活。（HKFA）

這位英籍教練認為自己上任日子尚短，今場比賽重視球員表現多於結果，「這是新系統、戰術的第一步，我們會視乎球員們的反應再找方法調整。」他表示港隊中短期目標是盡可能贏下每場比賽，而長遠是再打入亞洲盃決賽周。

至於被當地傳媒問到港隊有什麼主力球員，韋斯活拒絕回應任何名字，他指效力中超的球員固然有能力，但每位球員在隊內同樣重要，「我重視團隊精神，看球員表現而非年紀，每人都有同樣的出場機會。」