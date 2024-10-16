羽毛球．丹麥賽︱李卓耀激戰挫雷蘭曦　鄧俊文/謝影雪順利過關

羽毛球丹麥公開賽，港隊男單代表李卓耀旗開得勝，首圈激戰76分鐘，以局數2：1淘汰中國球手雷蘭曦，報卻上月香港公開賽八強的一敗之仇，但另一位港隊男單代表伍家朗首圈止步，不敵法國19歲小將蘭尼亞（Alex Lanier）。混雙方面，鄧俊文/謝影雪在首圈順利過關，直落兩局擊敗英格蘭組合晉級。



在上月的香港公開賽，李卓耀八強不敵雷蘭曦。（夏家朗攝）

丹麥公開賽昨日（15日）是首個比賽日，目前世界排名15位的港隊男單球手李卓耀，在首圈遇上排名26位的中國球手雷蘭曦。在首局，李卓耀大部分時間打逆境波，落後雷蘭曦兩三分，但他十分堅韌，終於追平16：16，在打成17：17平手後，李卓耀更曾經領先20：18，手握兩個「game point」。雖然被雷蘭曦救到，追成20：20，但李卓耀針對雷蘭曦正手後場進攻，連取兩分，以22：20先下一城。

李卓耀。（資料圖片/梁鵬威攝）

在第二局，形勢十分緊湊，互有領先，雷蘭曦一度領先18：14，但李卓耀力追至19：19，之後兩人逐分拉鋸，李卓耀曾領21：20，但未能把握到「game point」，遭追成21：21。李卓耀打後場出界，落後21：22，之後對角扣殺被雷蘭曦救到，李卓耀跑斜角至網前打落網，輸21：23。

第三局的形勢一面倒，李卓耀佔盡優勢，一開局就連贏6分，拉開到6：0，之後李卓耀保持勇態，中段又連取4分，最後以21：10輕取雷蘭曦，總共花了1小時16分鐘，以局數2：1擊敗雷蘭曦，闖入次圈。

李卓耀。（資料圖片/梁鵬威攝）

李卓耀及雷蘭曦在上月的香港公開賽八強曾經交手，也是打了超過1小時才分勝負，那場李卓耀先贏21：16，及後雷蘭曦連贏21：15及21：14反勝，最終雷蘭曦入到決賽，獲得香港公開賽亞軍。

另一位港隊男單球手、世界排名20位的伍家朗就在首圈止步，以17：21及18：21不敵法國19歲小將蘭尼亞。

伍家朗。（資料圖片/梁鵬威攝）