日本羽毛球協會一月內兩次失誤　漏報名導致奧運獎牌得主無法出賽

日本羽毛球協會周二（1日）在東京召開記者會，會長村井滿就協會近日連續登記失誤，導致5名球手無法參加國際賽而道歉，與近期香港學界事件類似。受影響球手包括在今屆巴黎奧運贏得混雙銅牌的五十嵐有紗（前稱東渡有紗）。



上月13日，由於日本羽毛球協會漏報名，五十嵐有紗/櫻本絢子確定無法參加10月15至20日的丹麥公開賽；澳洲班迪哥（Bendigo）國際賽，男單的齋藤駿，男雙的目崎駿太郎、藤漣佳史亦因為報名手續出錯，無法參賽。

在2022年8月，該協會便因為登記球手名字失誤，令混雙組合綠川大輝/齋藤夏不能參加日本公開賽，當時出錯原因，是登記齋藤夏時，錯誤遞交其胞姊齋藤栞的名字（齋藤栞為女單球手）。2023年7月的加拿大公開賽，日本羽協因沒有準備好相關入境文件，導致大堀彩欠場。

去年大堀彩便曾因羽毛球協會失誤，無法參加加拿大公開賽。（資料圖片／Getty Images）

日本《Sport報知》報道指，上月13日時，五十嵐有紗正在家鄉北海道出席記者會。她曾與渡邊勇大成為世界排名最高的混雙組合，贏過兩屆奧運銅牌。兩人在今年8月拆夥，五十嵐與櫻本絢子改戰女雙。

她指得知消息後十分不滿：「我聽到報名失誤的事了，很憤怒，當時還是在全日本社會人錦標賽期間，我還在打各種比賽，很難（接受）。」五十嵐不滿日本羽協連續三年都有這種人為錯誤：「上次是在巴黎（奧運）周期，當時我已經說過很多次，真的希望這種事情以後不要再發生。」

上月得知因漏報名而不能參加丹麥公開賽，五十嵐有紗隨即表示憤怒。（資料圖片／Getty Images）

上月《東Sport》引述日本羽協解釋，申請國際賽的步驟是協會先為登記球手製作一份名單，然後向其代表的球會發送電郵，但今次忘記向其中一間球會發出，導致未有為五十嵐有紗/櫻本絢子報名；至於無法參加澳洲班迪哥的三名球手，多間日本媒體指是「登記有誤」，因此無法為他們報名，未有具體報道詳情。

一個月內連續出現錯誤，導致5名球手無法出戰國際賽，日本羽協會長村井滿在記者會上向公眾道歉：「在球手努力備戰之時，協會卻一再犯錯影響到他們。出現人為錯誤，是我的責任。我必須認真反省，對此我衷心致歉。」

村井滿在記者會上致歉並承認責任。（資料圖片／Getty Images）

日本羽協在9月24日集合各球會負責人，召開國際賽登記會議，希望能防止之後再有類似事情發生。《Daily》報道指，會議指出現有手續過大風險及繁複，而且過於「靈活」。其中一項改變措施，是改變協會內部架構，設立總務小組，並由會長及副會長直接參與球手前往海外參賽事務。

村井滿表示，設立總務小組是希望可以建立一個支援全協會的體制：「同時我也可直接參與其中，我想以堅定不移決心，來解決這個問題。」