羽毛球．丹麥賽︱伍家朗李卓耀再出擊 鄧謝配被列4號種子抽好籤
撰文：吳慕兒
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香港羽毛球代表繼續在歐洲出戰，剛在芬蘭戰畢北極公開賽的兩位男子單打球手李卓耀、伍家朗，今周轉戰丹麥公開賽，避戰芬蘭的混雙組合鄧俊文、謝影雪，也會在這項超級750賽事復出上陣。
伍家朗李卓耀再出擊
李卓耀上周在北極公開賽連過兩關，包括16強擊敗中國球手李詩澧，8強不敵印尼好手基斯迪止步。丹麥公開賽他首圈便遇上中國球手雷蘭曦，早前香港公開賽8強二人首度相遇便要打足3局，李卓耀當時敗陣，今次且看能否成功復仇。
早前贏得澳門公開賽的伍家朗，縱在北極公開賽16強止步，無損他首度到芬蘭作賽興致，在Instagram分享去年因病錯過賽事，今年終能參賽，「雖然咁多日都冇去過邊度，都係酒店球場超市三個地方穿梭，北極光又睇唔到，但既然第一次嚟芬蘭，都要影幾張相留個念啦」，他上載三張練習後及等車的照片，說來隨意卻又落力擺足甫士。今站他首仗對手為法國19歲小將蘭尼亞（Alex Lanier）。
混雙組合鄧俊文、謝影雪沒有參加上站北極賽，他們在今站復出上陣，鄧謝配在今年丹麥賽被列為4號種子，對手為英國夫妻檔邁亞斯（Gregory Mairs／Jenny Mairs）。
他們抽得好籤，最快8強才會遇上種子組合，而且到4強方有可能硬撼中國球手，有利爭取佳績。
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