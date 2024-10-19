游泳世界盃．上海站｜何詩蓓登場鬥200自　輕鬆晉級今晚決賽

何詩蓓（Siobhan）巴黎奧運後首度登場，出戰游泳世界盃上海站，今早（19日）出戰強項200米自由泳的初賽，Siobhan輕鬆游出1分57.36秒晉級，將在今晚再亮相爭金。



電視直播：HOY TV 76台10月18至20日晚上6:30直播

世界泳聯世界盃一連三個星期分別在上海、韓國仁川及新加坡，上演三站的短池（25米池）世界盃。

何詩蓓在上海站參加四個項目，今日先出戰強項200自的初賽，Siobhan輕裝上陣，一直保持在前列，結果游出1分57.36秒，以第二名觸池，雖然落後首名泳手2秒多，依然無阻Siobhan輕鬆晉級決賽，她將在今晚7:09再度登場爭金。

何詩蓓。（資料圖片／Getty Images）

游泳世界盃上海站｜何甄陶晉50自決賽 何詩蓓周六登場