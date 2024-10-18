羽毛球．丹麥賽︱鄧俊文/謝影雪反勝入八強　李卓耀負駱建佑止步

羽毛球丹麥公開賽，鄧俊文/謝影雪成為港隊獨苗，兩人在周四（17日）的混雙十六強在先落後一局16：21下，連贏21：18及21：16反勝印尼組合，闖入八強。至於港隊男單代表李卓耀就無緣八強，他以局數1：2不敵新加坡的駱建佑。



鄧俊文/謝影雪。（資料圖片/梁鵬威攝）

世界排名20位的印尼組合Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati可說是「鄧謝配」近年最常交鋒的對手之一，他們之前7次交手，世界排名第8位的鄧俊文/謝影雪全勝。不過，在最近4次對賽中，鄧俊文/謝影雪都要打足3局才能淘汰對方，包括去年的香港公開賽。

今場丹麥公開賽十六強也不例外，雙方都要打到第三局。在首局初段，分數咬得很緊，但在12平手後，Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati一口氣連贏4分，拉開至16：12，確立優勢，以21：16先取一局。在第二局，鄧俊文/謝影雪大部分時間領先，雖然在關鍵時刻被印尼組合追上來，打成18：18，但兩人在壓力下連贏3分，以21：18追平局數1：1。

在決勝的第三局，印尼組合較快入局，但中段突然失準。鄧俊文/謝影雪在落後8：10時，接連取分，連贏7分，反超前並拉開優勢至15：10，之後帶到尾贏21：16，以局數2：1反勝晉級。這場比賽打了57分鐘。在八強，「鄧謝配」會遇上東道主組合、世界排名32位的Jesper Toft/Amalie Magelund。

男單方面，世界排名15位的港隊代表李卓耀，以1：2不敵排11位的新加坡球手駱建佑，未能打入八強。首局，李卓耀以21：9輕鬆地先拔頭籌。駱建佑在第二局重整節奏，與李卓耀咬住上，打成14：14後連取6分，以21：16，追平局數1：1。在第二局，兩人互有領先，最後駱建佑贏多局21：14，擊敗李卓耀晉級。