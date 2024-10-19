羽毛球．丹麥賽｜鄧謝配挫主場組合闖四強 今鬥中國頭號種子
撰文：趙子晉
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港隊羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪，在丹麥公開賽八強面對主場組合托夫特／瑪格倫，「鄧謝配」全場未曾落後，直落兩局輕取對手晉級，今日（19日）將與中國頭號種子組合馮彥哲／黃東萍爭奪決賽席位。
羽毛球．丹麥賽︱鄧俊文/謝影雪反勝入八強 李卓耀負駱建佑止步
在歐登塞（Odense）上演的丹麥公開賽，鄧俊文／謝影雪在混雙打入八強，與主場組合托夫特（Jesper Toft）／瑪格倫（Amalie Magelund）碰頭。
「鄧謝配」今場未受太大壓力，首局大部分時間領先，即使後段一度被追平18：18，這對港隊組合連取3分，先下一城。鄧謝配愈打愈順，在第二局中段逐漸拉開比分，結果再贏一局21：13，全場未曾落後下，直落兩局擊敗對手晉級四強。
鄧俊文／謝影雪躋身四強後，將與今次賽事頭號種子、中國組合馮彥哲／黃東萍交手，力爭今年第三度打入決賽。鄧謝配與這對中國組合兩度對碰，雙方各贏一仗。
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