羽毛球丹麥賽｜鄧謝配激戰80分鐘負頭號種子 無緣衝擊今年第二冠
撰文：趙子晉
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香港羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪，在丹麥公開賽與中國組合馮彥哲／黃東萍爭奪決賽席位，結果「鄧謝配」打足三局下遭逆轉，四強止步，無緣衝擊今年第二冠。
丹麥公開賽是「鄧謝配」今年第五度躋身四強，與頭號種子馮彥哲／黃東萍爭入決賽，雙方過往兩度碰頭，雙方各取一勝。
雙方首局初段互有領先，鄧謝配以11：10進入下半局，這對港隊組合率先取得局分，惜馮彥哲／黃東萍隨即還以顏色，雙方戰至「刁時」，鄧謝配連取3分，以23：21先下一城。
當鄧謝配在場上奮戰時，剛接任港隊總教練的黃綜翰在後方不時提場，十分肉緊。鄧謝配次局初段曾經落後，隨即連取6分取回優勢，這對世界排名第二的中國組合依然窮追，雙方後段接連打成16：16﹑17：17﹑18：18平手，鄧俊文連續兩球打出界，港隊組合稍為落後，並以19：21遭扳回一城。
鄧謝配在決勝局早段展示韌力，鄧俊文接連交出靚波，領先7：5時，受壓下以一記反手斜角打向空位，扭轉該分的形勢，俊文取分後不禁握拳慶祝，鄧謝以11：9稍為領先轉場。這對港隊組合領先至12：9時，被對方的馮彥哲重扣，鄧﹑謝兩人一同飛身救波，稍後鄧謝配將比分拉開至15：10的5分差距。
戰情依然緊湊，馮彥哲／黃東萍後段追至18：18平手，關鍵時候連失2分，鄧謝未能化解決勝分的危機，以19：21憾負，力戰80分鐘後無緣決賽。
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