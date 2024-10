2024年度的英雄聯盟(League of Legends,簡稱LoL)世界大賽9月25日至11月2日在歐洲舉行,

由10月17日開始是8強淘汰賽,香港01為你不斷更新賽程、戰績,也附上比賽連結。



LoL世界賽|最新賽程

8強淘汰賽

10月17日8時

LNG(LPL #3) Vs WBG (LPL #4)

10月18日8時

HLE (LCK #1) Vs BLG (LPL #1)

10月19日8時

TES(LPL #2) Vs T1 (LCK #4)

10月20日8時

GEN(LCK #2) Vs FLY (LCS #1)

*以上均為香港時間

衛冕的T1(圖)已打入8強。(X/LoLEsports)

LoL世界賽|最新戰績

瑞士制2:2組別生死戰(BO3-勝者晉8強、敗者出局)

DK (LCK #3) 1:2 WBG (LPL #4)(WBG晉8強、DK出局)

G2 (LEC #1) 1:2 BLG (LPL #1)(BLG晉8強、G2出局)

FLY (LCS #1) 2:1 TL (LCS #2)(FLY晉8強、TL出局)

1:2組別對戰(BO3)

BLG (LPL #1) 2:0 PSG (PCS #1) (PSG出局、BLG進入2:2組別)

FNC (LEC #2) 1:2 WBG (LPL #4)(FNC出局、WBG進入2:2組別)

TL (LCS #2) 2:1 GAM (VCS #1)(GAM出局、TL進入2:2組別)

2:1組別對戰(BO3)

TES (LPL #2) 2:0 DK (LCK #3) (TES晉級8強)

HLE (LCK #1) 2:1 FLY (LCS #1) (HLE晉級8強)

G2 (LEC #1) 0:2 T1 (LCK #4) (T1晉級8強)

2:0組別對戰(BO3)

LNG (LPL #3) 2:0 DK (LCK #3)(LNG晉級8強)

HLE (LCK #1) 1:2 GEN (LCK #2)(GEN晉級8強)

1勝1敗組別(BO1):

TES(LPL #2)1:0 FNC(LEC #2)

BLG(LPL#1) 0:1 T1(LCK #4)

PSG (PCS #1) 0:1 FLY(LCS #1)

WBG(LPL #4) 0:1 G2(LEC #1)

2敗組別(BO3,敗者淘汰):

MDK(LCS #3) 1:2 GAM(VCK #1)- MDK出局

PNG (CBLOL) 0:2 TL(LCS #2)- PNG出局

入圍賽階段:9月25日至29日

瑞士制階段:10月3日至13日

淘汰賽階段:10月17日至11月2日

總決賽與開幕典禮:11月2日



LoL世界賽|最新賽果:

瑞士制賽果一覽

Gen.G雖然在LCK夏季決賽不敵HLE,但在瑞士輪擊敗HLE的表現,仍值得被視為冠軍大熱。 (X/LoLEsports)

LoL世界賽|賽制

來到S14,LoL世界大賽的賽制與去年大同小異:共有20支隊伍參賽,當中8支隊伍由在德國柏林舉行的入圍賽打起,全部入圍賽都是BO3(三局兩勝),4隊晉級到瑞士輪。

來到瑞士輪,12支戰隊加入,在瑞士輪爭奪淘汰賽(8強)資格,3勝晉級、3勝出局,瑞士輪由BO1(一場決勝)打起,但來到決出晉級或淘汰隊伍的賽事,即有2勝或2敗的組別,就要打BO3。

淘汰賽8強開始到決賽都是BO5(五局三勝),8支進入淘汰賽的隊伍會師巴黎,力爭成為最後兩支決賽隊伍,再到英國倫敦決出冠軍。

LNG的Scout在內地因與前東家EDG的合約糾紛,一度被禁離境,最終繳交傳聞數百萬人民幣的保證金後終可參賽,且表現相當亮眼。(X/LoLEsports)

LoL世界賽|直播連結

Twitch(國語)

Twitch(英文)

Youtube(中文)

Youtube(英文)

LoL世界賽|參賽隊伍

16強(瑞士輪)隊伍包括:

LCK(韓國):Hanwha Life Esports(HLE)、Gen.G(GEN)、Dplus KIA(DK)、T1

LPL(中國):Bilibili Gaming(BLG)、Top Esports(TOP)、LNG Esports(LNG)、Weibo Gaming(WBG)

LEC(歐洲):G2 Esports(G2)、Fnatic(FNC)、MAD Lions KOI(MDK)

LCS(北美洲):FlyQuest(FLY)、Team Liquid(TL)

PCS(港澳台及東南亞):PSG Talon(PSG)

CBLOL(巴西):paiN Gaming(PNG)

VCS(越南):GAM Esports(GAM)

入圍賽隊伍:

LLA(拉丁美洲):Movistar R7 (已出局)

CBLOL(巴西):paiN Gaming(晉級瑞士輪)

VCS(越南):GAM Esports(晉級瑞士輪)、Vikings Esports(已出局)

PCS(港澳台及東南亞):PSG Talon(晉級瑞士輪)、Fukuoka SoftBank HAWKS gaming(已出局)

LCS(北美洲):100 Thieves(已出局)

LEC(歐洲):MAD Lions KOI(晉級瑞士輪)