大谷翔平投道奇首季奪國聯錦標　實踐17歲目標向世界大賽冠軍進發

自1981年後，MLB世界大賽（World Series）終於再次迎來道奇對洋基的史上最經典對決，球迷還能繼續享受道奇球星大谷翔平今季的神奇之旅。

回看大谷翔平17歲時寫下的人生目標，他希望26歲那一年奪得世界大賽冠軍，並且成家立室。雖然一切比預想遲來4年，但他今年已結婚了，剩下一半的目標，能否如願成真？



大谷翔平賽後與隊友瘋狂慶祝。（路透社）

道奇對大都會的國聯冠軍戰第6場，賽前領先3：2的道奇今日以10：5擊敗對手，場數贏4：2。大谷今場雖然沒有全壘打，但貢獻2安打1打點並跑回2分。他在對大都會整個系列共有17次上壘，刷新道奇隊史紀錄。

道奇奪得國聯冠軍。（路透社）

大谷翔平終於一嘗冠軍滋味。（路透社）

大谷翔平的旅美生涯從未打過季後賽，今季約滿天使後轉投道奇，明顯衝着冠軍而去，如今他的目標已達到一半，最少斬獲了國聯錦標，但世界大賽冠軍才是大谷的終極夢想。

「（世界大賽）是我畢生夢寐以求的賽事。終於走到這一步，我的下一個目標當然是世界大賽冠軍。」大谷翔平賽後說。

大谷翔平與隊友瘋狂慶祝。（與路透社）

17歲就讀高三時，大谷曾經列出「人生目標表」，預想由18歲到70歲的人生路，其中26歲那一年，他寫下「拿下世界大賽冠軍；結婚」。雖然一切遲了4年，但30歲的他今年已經結婚，他的妻子田中真美子和愛犬Dekopin也是球迷寵兒，那麼他的另一個目標「世界大賽冠軍」，今年正是最佳機會。

道奇球員家人到草地慶祝，卻不見大谷太太田中真美子的蹤影。（路透社）

今年的世界大賽戲碼對MLB賽會來說也是最佳結果。道奇與洋基已經43年未曾在世界大賽對碰，今年終隨大谷翔平加盟，再次上演經典戰。國聯全壘打王大谷翔平火併美聯全壘打王「法官」Aaron Judge，也令賽事更添話題。大谷在常規賽轟出54支全壘打，威盡國聯；洋基王牌Aaron Judge則錄得58轟，稱霸美聯。

世界大賽將於美國時間25日展開，賽事7場4勝制。