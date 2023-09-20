MLB︱大谷翔平手肘手術成功　明年3月開季復出　投球要等到2025年

日本棒球巨星大谷翔平早前因手肘受傷提早「收咧」接受治療，他今天（20日）在個人網站表示手術成功，會盡最大努力趕快回到球場上。

據外媒報道指，他今次並非接受傳統的「Tommy John」手術，而是一種被稱為「內支架（internal brace）」的新技術，能讓他更快傷癒復出，且讓相關關節壽命更長。



大谷翔平以投打雙絕的「二刀流」著稱，其中作為投球手，便必然會對手肘、肩膀等關節造成極大負荷。他在2018年10月時，便因手肘受傷而接受俗稱為「Tommy John」的韌帶重建手術。

投手的肩膀和手肘經常會因過度勞損而受傷。（路透社）

該手術主要針對肘部尺骨韌帶撕裂，因此對象大部分為棒球投手，原理大概是以傷者身上其他較不重要的韌帶替換。由於MLB投手Tommy John為史上第一名成功接受這一手術的職業運動員，此後便俗稍為「「Tommy John」手術。

今次大谷翔平沒有明確表示是接受什麼手術，不過他的主診醫生Neal ElAttrache在聲明中表示，他與大谷商討的最終計劃是「修復手肘問題，加固健康的韌帶，同時添加可行的組織，以延長肘部壽命。」他又稱預計大谷翔平會完全康復，在2024球季開幕時毫無顧慮（without any restrictions）地擊球，並在2025年以「二刀流」身份回歸。

「打者翔平」預計會在2024開季時回歸，但「投手大谷」則要等到2025年。（路透社）

就此聽來，手術內容似乎與傳統的「Tommy John」不一樣，據天使隨隊記者Jeff Fletcher在《橙縣紀事報》（Orange County Register）的報道指，他接受一種名為「內支架」的新治療方式，將使用較厚的縫合線狀材料強化韌帶。它能吸收骨膠原，進而組成軟組織的一部分。報道指大谷的經理人相信這種新技術能讓大谷可更快回歸賽場。

Neal ElAttrache是洛杉磯骨科名醫，也是為大谷在2018年做「Tommy John」手術的主診醫生。當年大谷術後事隔219日才回歸到MLB球場上，目前雖然暫未知道大谷翔平會否離隊他投，不過2024的MLB球季各球隊首戰會在3月20或28日開始，今次復出用時約為180天左右。

「內支架」手術示意圖。（Twitter圖片）

美國媒體nola.com在今年5月時曾有一次詳細報道比較這兩種手術的差別，除目前普遍結果為接受手術者能快1個月復出以外，受訪醫生Keith Meister表示「內支架」技術比起單純更換韌帶更堅固，而且更有利手術相關部位附近的肌肉生長。

事實上有不少投手都不僅1次地接受「Tommy John」手術，坦帕灣光芒隊的Drew Rasmussen此前已做過兩次，但同樣的傷勢今年再度復發，於是他在7月時接受「內支架」手術，並表示因此感到「安心不少」。

比起傳統的「Tommy John」手術，新技術能讓患者更早復出之餘，亦有望更為堅固及延長關節壽命。（路透社）

值得一提的是，大谷翔平今季已擊出44次全壘打，目前仍為MLB美國聯盟（American League）的全壘打王，領先第2名的Luis Robert 7支。