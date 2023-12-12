大谷翔平簽道奇天價肥約只領3%年薪有玄機　天使發文致意｜MLB

NBA巨星勒邦占士當年宣布轉投邁亞密熱火，特意透過電視節目《The Decision》宣布去向，以日本球星大谷翔平（Shohei Ohtani）今時今日在美國職棒大聯盟（MLB）的級數，他大可用相同方式公布轉會決定，但29歲的他只是透過社交網站表示加盟洛杉磯道奇（Los Angeles Dodgers）。

大谷翔平簽下一紙10年7億美元的天價合約，《The Athletic》解構大谷的「肥約」，這份合約原來長達20年，他未來10年只獲200萬美元的年薪，同時展示大谷對衝冠的野心。



大谷翔平離開效力6季的洛杉磯天使。（Instagram截圖）

「二刀流」大谷翔平今年贏得個人生涯第二座MLB最有價值球員後，宣布離開效力6季的洛杉磯天使（Los Angeles Angels），他的新東家是誰，成為各界焦點。

「大家久等了……」大谷翔平日前透過社交網站宣布，他將留在洛杉磯，轉投另一洛城球隊道奇，並簽下一紙價值7億美元（下同）的10年合約。

舊東家天使今日（12日）發文，以英文及日文向大谷致意：「大谷翔平是今個世代的代表人物，他穿上天使球衣創下不同歷史，這是球隊的榮幸。我們有幸見證大谷翔平重新定義棒球，我們感謝大谷多年來對球隊的貢獻，祝願他的新一頁事事順利。」

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專門跟進道奇新聞的《The Athletic》記者Fabian Ardaya，引述消息人士的資訊，解構大谷翔平的天價合約，爆出大谷每年的年薪只得200萬，是10年7億「面價年薪」7000萬的不足3%。《The Athletic》指，原來大谷的10年合約，也可稱為20年合約，大谷在未來10年的年薪全是200萬，但在2034年起，他每年的7月就可獲得6800萬，為期10年，換言之直至2043年，大谷就可以實質完成整張合約。

大谷翔平由天使轉投同市的道奇。（Instagram截圖）

為何大谷翔平願意被「拖欠」6.8億薪金，難道他「嫌錢腥」？球隊薪酬當然不是大谷翔平的唯一收入來源，《The Athletic》指大谷每年有5000萬廣告及贊助等收入，所以球隊薪金都不太影響生計。

洛杉磯道奇「攞正牌」拖糧，根據規例是合法的。大谷由原本的年薪7000萬急跌至200萬，節省下來的6800萬，先為球隊在賬面上避免被徵收豪華稅（Luxury-Tax），這筆金錢可以讓道奇的財政更有彈性，用於招兵買馬，吸引更多高質素球員加盟，增強球隊爭冠本錢。

大谷翔平在10年後才獲得每年6800萬，當時的他或許已經淡出球壇，甚至返回日本，以物價來計，即使6800萬美元要扣除一定的稅款，在日本必然比美國顯得更划算。