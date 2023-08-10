MLB熱話｜外野手漏接「搵唔到波」　資深旁述：從未見過同樣情況

香港時間周四（10日）肯薩斯皇家對波士頓紅襪的MLB比賽中，出現極其罕見一幕。

皇家隊的Kyle Isbel打出一記長打，棒球卻直接飛進球場計分板的燈泡之中，讓外野手吉田正尚完全手足無措，這場面讓旁述，以及球員和教練在賽後都感嘆「以前從沒看過這種事情」。



比賽第二局上半，肯薩斯皇家以1：0領先，當時已有兩人出局，亦有人上了一壘。走上打擊席的Kyle Isbel擊出左外野長打，棒球直往計分板處飛去，紅襪隊左外野手吉田正尚看似能接殺之際，卻失誤漏接並撞在牆上。然而他回過神來，慌張地四周張望尋找應該反彈到地上的棒球時，卻一直找不到它的蹤影。

「個波呢？」吉田正尚在原地轉來轉去找了良久，直至對手原本在一壘的球員跑回本壘得分後，才發現他身後計分板的燈泡穿了一個大洞，原來就是棒球的藏身之處。連76歲、為波士頓紅襪擔任旁述41年的Joe Castiglione也直言「從來沒有看過這種情況（I never seen this）。」

那麼在這情況下該怎麼辦呢？場上的球員也顯得有點迷茫，球證最後判為「場地二壘安打（Ground rule double）」，這規則一般情況下是指球在界內彈地後飛出全壘打牆，這時候不會被算作全壘打，而是打者以及所有壘上的跑者各自推進兩個壘。ESPN報道指，這可能是肯薩斯皇家主場芬威球場（Fenway Park）有史以來最奇怪的一次場地二壘安打。

Kyle Isbel打出的長打本來導致對方失誤從而取得1分，但因球例最後隊友只能推進至三壘。（路透社）

因此在今次情況，紅襪隊實際上成為受益一方，因為在吉田正尚漏接的情況下，皮球會從牆上反彈一段距離，本來在一壘的跑者亦應能跑回本壘得分，但在這規則的判決下，他只能推進至三壘。皇家隊在這一局再無建樹，紅襪隊最終亦以4：3贏下這場比賽。

最後吉田正尚接受訪問時，表示在其職業生涯中從沒遇到同樣情況，「我當時意識到我漏接了，但之後我嘗試去搵波時，卻發現完全找不到它。那讓我十分意外，我是第一次遇到皮球打入燈泡之中。」

不少網友在看到影片後亦驚嘆這場面實在太罕見，也有人笑言吉田正尚當時的反應是「史上最佳，同時也是最能理解」、「我無法想像吉田當時的反應有多奇怪」、「這道牆是今年年度最佳防守隊員之一」。

吉田正尚漏接後慌忙尋找皮球，但因不見其蹤影而在原地不知所措。（Youtube截圖）

紅襪隊主帥Alex Cora賽後受訪時亦表示從未遇過這種情況，「連在平時的打擊練習中也沒有遇過。以前我們談論到球例時，他們總是會說如果棒球被什麼怪物之類的東西卡住了怎麼辦？當時我覺得『那怎麼可能發生』，但今天發生了。」