大谷翔平第四轟　並列MLB日籍全壘打王　前翻譯盜用過億自首出庭

曾經是天之驕子身邊的大紅人，今天卻落得戴上電子腳鐐現身法庭犯人欄，日本棒球球星大谷翔平前翻譯水原一平向司法部門自首後，面臨欺詐銀行罪起訴，最高刑期為30年。

在聯邦調查局長達37頁的起訴書中，由水原與博奕組頭的對話，到他從大谷戶口挪用資金的手法，任何一點都令球迷咋舌。雖然聆訊5月9日才展開，但證據已顯示大谷翔平並未涉賭，總算還他一個清白。

這場風波漸趨明朗，大谷也能專心作賽。今天對教士一戰，他轟出「陽春炮」，累計175支全壘打，平了前輩松井秀喜的紀錄，並列MLB最多全壘打日本球員。



歷史一刻：大谷翔平擊出MLB生涯第175支全壘打，與偶像松井秀喜並列MLB日籍全壘打王。（路透社）

先說今日一戰，比賽過程十分瘋狂，主場的道奇與教士各轟4支全壘打，包括大谷翔平在一局下擊出「陽春炮」，為球隊追回1：2，那不只是他今季個人第4轟，亦是他登陸MLB以來第175支全壘打，追平前輩松井秀喜的紀錄，並列MLB歷來最多全壘打日本球員。由於松井秀喜早在2013年已經退役，大谷要獨霸榜首，指日可待。

這場全壘打大戰，道奇5局過後以7：3領先，不過教士在第7局追至7：7，雙方完成9局後依然平手，進入延長戰。教士靠Jackson Merrill於第11局一支安打打破僵局，最終以8：7險勝道奇。

大谷賽後說：「松井前輩是我的偶像，我從小到大都看他打球。作為一名左打者，能夠追上他的紀錄十分榮幸。」過去不少日本球評都把大谷與有「哥斯拉」之稱的松井秀喜相提並論，兩人在學生時期都曾擊出神奇的全壘打，大谷曾把交通標誌處打歪，松井則曾把球擊中民房。

大谷翔平近月經歷不少風波，如今終雨過天晴。（路透社）

灑瓜子是道奇慶祝全壘打的方式。（路透社）

與勝利無緣自是美中不足，不過對大谷而言總算雨過天晴。除了因為平了松井戶喜紀錄，更重要是聯邦調查局的證據充分顯示，大谷並未涉及非法賭博，他的確是「大型盜竊」的受害者，因為水原一平挪用其戶口資金，金額高達1600萬美元！

根據長達37頁的起訴書，水原甚至冒充大谷與銀行聯絡，將大谷戶口資料改為自己的電話號碼和一個匿名電郵，這正正解釋了為何大谷對被人盜用大額資金而懵然不知。水原又訛稱大谷生病，自己代為與大谷的會計師開會，並一直阻止大谷的經理人Nez Balelo直接聯絡，堅持充當雙方的中間人。

水原一平的代表律師出庭。（路透社）

一平與翔平，曾經並肩作戰，如今分道揚鑣。（資料圖片）

水原自2018年起隨大谷登陸MLB，但他從2021年12月起開始非法運動投注，兩年間下注超過1.9萬次，平均一天下注25次。他總計贏得超過1.4億美元，但輸掉1.8億美元，並且「贏錢我袋、輸錢你賠」，惟即使盜用了大谷1600萬美元，仍不足以還清債務。他更曾用大谷戶口上網購買大量球員卡，估計轉售圖利「填氹」。他一度「避債」而不接聽組頭電話，組頭涉嫌因此跟蹤大谷翔平，用以要脅水原盡快回覆。

水原向司法部門自首，今天首度出庭，他穿上白色恤衫、藍色西裝褸，並戴上腳鐐，但開庭時得以脫下。水原面臨銀行欺詐罪起訴，5月9日聆訊，暫以2.5萬美元保釋，沒收旅遊證件，不得聯絡大谷，並強制參加戒賭療程。

道奇是日先發投手：日籍球員山本由伸。（路透社）

證據顯示大谷翔平不涉賭，終於放下心頭大石。（路透社）

今天賽後，記者一度「突襲」詢問大谷翔平對水原自首的感受，立即被道奇公關攔截，不過大谷的團隊早前已發表聲明：「非常感激司法制部的調查，這對我來說是一次解脫，令我能專注於棒球。」

大谷今天還為另一場小風波畫上句號。早前拾到大谷加盟道奇後首個全壘打棒球的女球迷Ambar，向傳媒控訴道奇團隊威迫她交出棒球，卻只以棒球帽、一支球棒和兩個簽名波交換，連大谷真人都沒見一眼，但協助大谷的球隊翻譯卻在賽後訪問中說，大谷已跟球迷協商，對方願意把棒球交回。這名球迷今天獲道奇邀請到球會包廂看比賽，更與大谷合照，巧合的是今天是Ambar生日，這場小風波總算完美落幕。

女球迷Ambar終於一圓心願，與大谷翔平見面，今天更是Ambar生日，絕對是最佳生日禮物。（網上圖片）