MLB｜道奇羅致大谷翔平　有賴高比拜仁秘密影片「神助攻」

日本棒球巨星大谷翔平以10年7億美元的天價合約加盟洛杉磯道奇，成為過去一周的體壇熱話。其實早在大谷就讀高中時，道奇已曾向他招手，經過13年的漫長追逐，終於得償所願，原來跟3年前逝世的NBA球星高比拜仁（Kobe Bryant）有關。



大谷在社交網站宣布加盟道奇，香港時間昨日早上舉行記者會，首次穿上道奇17號球衣公開露面，回答傳媒提問。

貴為全球最高身價運動員之一，大谷連家中寵物都成為焦點。事緣他上月透過影片獲頒美聯最有價值球員榮譽，一起出鏡的狗狗與大谷擊掌，這一幕被網民瘋傳，大家還對狗狗名字十分好奇。

昨日記者會，終有傳媒問及狗狗姓什名誰，原來牠的日文名字叫「デコピン」，是手指彈額頭的意思；大谷還怕美國人難以讀出「デコピン」，同時給狗狗起了英文名字Decoy。

大谷翔平周五出席加盟道奇的記者會。（路透社）

人紅狗更紅，球迷對大谷翔平的狗狗深感興趣，原來狗狗名字叫「デコピン」，是手指彈額頭的意思。大谷亦為狗狗起了英文名，叫Decoy。（MLB X）

自大谷宣布加盟道奇後，連日來成為美國、日本甚至台灣的體育新聞焦點。早在2010年，大谷就讀岩手縣的花卷東高校時，道奇已跟這名天才球員結緣，雖然大谷高中畢業後選擇加盟日職球隊北海道火腿鬥士，但在大谷心中，道奇已跟MLB畫上等號。

2017年，大谷宣布「入札」挑戰MLB，雄心壯志的道奇找了同市的NBA湖人球星高比拜仁拍攝一條約1分鐘的影片，打算最後時刻出動「殺手鐧」遊說大谷加盟，然而道奇所屬的國聯（League of Nations）當時沒有指定打擊制度（DH），所以大谷選擇美聯的洛杉磯天使，得以發展其投打「二刀流」天賦，道奇連播片的機會都沒有。

早在大谷仍就讀高中時，道奇便已對他產生興趣。（路透社）

ESPN報道，高比拜仁曾在6年前為道奇拍下影片以爭奪大谷。（Getty Images）

6年後的今天，整個大聯盟包括季後賽均全面採用指定打擊制，當大谷宣布離開效力6年的天使，道奇終於如願在大谷爭奪戰中勝出，高比那條影片，也在大谷面前「重見天日」。高比在影片中說出大谷的名字，說：「想要取得勝利的話，沒有比洛杉磯更好的地方，也沒有比道奇更好的球隊。」

據ESPN報道，大谷對此感到非常驚訝。儘管他未曾跟高比見面，但驚嘆於對方的成就：「那是整個會面的重要時刻之一，我真的非常吃驚，這是一則很強力且感人的訊息。」

高比「穿越時空」協助道奇擊敗眾多球隊羅致大谷，英年早逝的他跟道奇也有點淵源。高比從小就視棒球球星Darryl Strawberry為偶像，後者在90年代初期曾效力道奇，高比拜仁後來加盟洛杉磯湖人後，亦不時到道奇現場觀戰。

高比拜仁在2006年為道奇擔任始球式嘉賓：