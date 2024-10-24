游泳世界盃仁川站︱中國飛魚潘展樂400自奪金　不懂英語尷尬一幕

「中國飛魚」潘展樂揚威奧運，上周主場出戰游泳短池世界盃上海站表現未似預期，這位長池男子100米自由泳世界紀錄保持者在100自僅獲銀牌，之後的200自更未能晉身決賽。

上海站遭遇挫折，這位20歲泳手今周在仁川站即回勇，出戰較長途的400自仍獲得金牌，可是賽後即場受訪，卻遇上尷尬一幕。



潘展樂。（資料圖片／Getty Images）

賽後受訪尷尬一幕

國際泳聯（FINA）主辦的游泳世界盃，每站比賽決賽流程安排大致雷同——晚上的決賽每場賽事後，三甲游手都會即場接受大會司儀的簡單訪問。泳手來自全球各地，因此不同分站都是由同一位外籍司儀主持以英語快問快答，每個訪問只有數秒，而且多數只會跟金牌泳手交談，以免影響緊密賽程。

仁川站男子400米自由泳賽事也不例外，潘展樂勝出後，跟獲亞軍的英國泳手史葛（Duncan Scott）和季軍美國泳手史密夫（Kieran Smith）同台，中國飛魚一臉笑容受訪，可是當大會司儀興奮地以英語大讚他最後50米速度飛快時，潘展樂呆了數秒，尷尬地不懂反應。

潘展樂在仁川站400自奪金。（截圖）

最後50米凌厲衝刺第4變第1

他向左右看了一看，似乎想看看大會有沒有現場繙譯，潘展樂似乎聽不明司儀說什麼，於是用中文回應：「謝謝大家到仁川看我比賽」，司儀也很「識做」，隨即拍了拍他的肩膊，說了句：「多謝你哦兄弟」，並沒有為難他。

潘展樂這場比賽確實贏得精彩，350米轉池時，他仍以3分10.85秒排在第4位，不過末段展示百米飛魚的速度，375米轉池時追上第二，並在最後25米發力衝刺以3分36.43秒奪冠，足足較史葛快0.61秒，非常誇張。

潘展樂巴黎奧運時曾點名批評跟澳洲泳手張伯斯（左）打招呼時被對方無視。（資料圖片／Getty Images）

巴黎奧運曾指被澳洲泳手無視

巴黎奧運時，潘展樂已曾疑似因不懂英語與外國泳手發生誤會，當時他點名批評跟澳洲泳手張伯斯（Kyle Chalmers）打招呼時被對方無視，可是張伯斯之後透過澳洲游泳隊發聲明回應說：「我覺得有點奇怪，接力賽前我才跟他擊拳問好。之後我專注在隊友及自己的比賽，昨晚（100自決賽）我們一起做賽後伸展運動時，還有講有笑，在我這邊完全沒有問題。」

從巴黎奧運比賽直播畫面可見，當潘展樂在100米自由泳決賽勝出後，隔鄰線道的張伯斯立即望向他，並主動伸手祝賀潘展樂，反而這位年輕中國飛魚看來好像不太想搭理對方。