巴黎奧運潘展樂游45.92秒不是新世界紀錄　接力為何只計第一棒？

中國泳將潘展樂閃耀巴黎奧運游泳館，先在100米自由泳游出46.40秒刷新自己保持的世績奪金，也是今屆游泳館首個世界紀錄。最後一日游泳賽事，他在男子4X100米混合泳決賽負責為中國游最後一棒的自由泳，游出45.92秒的分段時間，不少人誤將這個時間比作他的世界紀錄，其實是不對的。

游泳接力賽事，只有第一棒會被計入任何紀錄，因此潘展樂在接力游出較世界紀錄更快的時間，並非一個新世績，由於一個關鍵原因，也不應直接拿來跟世界紀錄時間比較。



中國泳將潘展樂閃耀巴黎奧運游泳館。（Getty Images）

巴黎奧運男子4X100米混合泳

中國隊分段時間

1. 徐嘉余／52.37秒（背泳）

2. 覃海洋／57.98秒（蛙泳）

3. 孫佳俊／51.19秒（蝶泳）

4. 潘展樂／45.92秒（自由泳）



接力游泳分段紀錄為何只計第一棒？

任何正式游泳賽事，接力賽之中的分段成績，只有第一棒的時間會被計入任何新紀錄。原因是只有第一棒跟個人比賽一樣，會在跳台起跳，游手需要待大會鳴槍後才跳入水，中間經過反應時間（reaction time）。

反應時間每人都不同，游泳網站swimswam曾鑽研2011年起至2020間的長池及短池游泳世錦賽近2萬名泳手的起跳數據（不計不是在跳台起跳的背泳），得出泳手的反應時間中位數為0.7秒，標準差（standard deviation）為0.063秒。swimswam亦發現男性較女性稍快，男泳手反應時間中位數為0.69秒，女泳手為0.72秒，而短途泳手的起跳反應會較長距離快。

由於第二、三、四棒泳手，可在跳台看着隊友觸池一刻跳入水，毋須經過反應時間，因此分段時間往往能較平時個人賽時更快，也是基於這個原因，分段成績不會被計入任何紀錄。

中國泳將潘展樂（右）男子4X100米混合泳決賽領軍由第三追上第一位。（Getty Images）

潘展樂接力分段不計入世界紀錄 但寫下另一紀錄

當然上述數字只是世錦賽的平均數，去到奧運決賽級別的短途泳手，反應時間會更快，根據筆者觀戰印象，女泳手約0.6秒左右，男泳手更可達約0.5秒。潘展樂在混合泳接力分段游出45.92秒，較他的世界紀錄46.40秒，快0.48秒，作為一位世界紀錄男泳手，這個近半秒的反應時間差距，絕對是在正常範圍內。

事實上，今屆奧運游泳館首日賽事，澳洲張伯斯（Kyle Chalmers）在男子4X100米自由泳接力決賽，便曾游出46.59秒的分段時間，當時潘展樂尚未游100自決賽，世界紀錄仍是潘今年較早前創下的46.80秒。

澳洲張伯斯（右）在今屆男子4X100米自由泳接力決賽，亦曾游出46.59秒的分段時間。（Getty Images）

即使如此，這個分段時間仍不入世界前五名，美國泳手利錫克（Jason Lezak）早在2008年北京奧運男子4X100米自由泳接力游出46.06秒的史上最快分段時間。這已是14年前的事，最近一次近似成績是英國泳手史葛（Duncan Scott）2019年在接力賽游過46.14秒的分段時間。

如上文提及，因反應時間關係，第二、三、四棒泳手的分段成績不會計入世界紀錄，不過潘展樂的45.92秒，確是相當之快，他的成績取代利錫克，寫下史上最快分段時間。

在這場接力賽，當潘展樂接棒時，中國隊當時只是排第三，原因是第三棒負責蝶泳的孫佳俊被法國和美國泳手追上，浪費徐嘉余和覃海洋在頭兩棒建立的優勢。不過潘展樂展示世界飛魚的速度——他先在第一個50米追上排第二的美國，再在後50米追上帶頭的法國，終領軍以3分27.46秒後上封王，勝出逾半秒，同時打破美國隊在此項目在奧運長達64年的壟斷，也是了不起的成就。