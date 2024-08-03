潘展樂點名指被澳洲泳手無視　當事人不明所以：我有跟他擊拳問好

中國19歲「飛魚」潘展樂在巴黎奧運男子100米自由泳決賽強勢奪金，更以46.40秒游出今屆賽事首個世界紀錄，拋離對手逾秒封王，賽後他向中國傳媒大吐苦水，指賽前一天在接力賽被獲得亞軍的澳洲泳手張伯斯（Kyle Chalmers）無視，令張伯斯感到不明所以，透過澳洲游泳隊發聲明回應：「我覺得有點奇怪，接力賽前我才跟他擊拳問好。」



澳洲泳手張伯斯在百米自由泳決賽後，亦有跟潘展樂握手送上祝賀。（Getty Images）

潘展樂：「之前一天跟張伯斯打招呼，他不理我」

巴黎奧運9日游泳賽事直到第5個比賽日，才出現今屆賽事首個世界紀錄，中國泳手潘展樂在百米自由泳決賽改寫世績奪金，「在如此難游的泳池中打破世界紀錄，是對中國隊一個很棒的開門紅。」今年2月他首次打破男子100米自由泳世界紀錄，時間46.80秒，奧運決賽再游出46.40秒。

賽後這名「中國飛魚」再現金句王本色，指賽前沒有想過破紀錄，「我本想在前面猛衝，後面硬頂也要頂回來，最後15米，我發現他們追不上，感覺別人很慢。」這個半熟少年向來語不驚人死不休，奧運強勢奪金後當然也不例外。

潘展樂賽後接受中央電視台訪問，突然說自己今次是「一雪前恥」，向記者大吐苦水，「之前我們第一天4 X 100（自由泳）接力，我在下面跟（澳洲隊）張伯斯（Kyle Chalmers）打招呼，他一點都不理我，當中亦包括美國隊的阿歷斯（Jack Alexy），我們訓練的時候教練在岸上，他們那種滾翻直接往教練身上濺水花，就是感覺有點看不起我們的樣子」，之後更說：「今天我終於把他們所有人都拿下了！」

潘展樂奧運破世績100自奪金。（路透社）

張伯斯回應：「接力賽前我才跟他擊拳問好」

他這番言論成為中國以至全球熱話，令當事人之一的張伯斯不明所以，並通過澳洲游泳隊發聲明回應，「我覺得有點奇怪，接力賽前我才跟他擊拳問好。」

他接着說，「之後我專注在隊友及自己的比賽，昨晚（100自決賽）我們一起做賽後伸展運動時，還有講有笑，在我這邊完全沒有問題。」從比賽直播可見，當潘展樂在100米自由泳決賽勝出後，隔鄰線道的張伯斯立即望向他，並主動伸手祝賀潘展樂，反而這位年輕中國飛魚看來好像不太想搭理對方。

潘展樂以超過一秒優勢贏得100自金牌。（路透社）

潘展樂認錯人，還是另有原因？

有前澳洲國家代表對潘展樂以整整一個身位勝出並打破世界紀錄，感到不可思議，直指那「非人類可能」（not humanly possible），不過張伯斯落敗後相當有風度，指出自己已傾盡全力爭勝，並大方送上祝賀，「我已付出一切努力去取勝，相信其他人也是跟我一樣，保持運動誠信，金牌是他應得的。」

張伯斯特意發聲明回應，令事件變成一宗羅生門，到底是潘展樂認錯人、錯怪張伯斯，還是另有原因？

巴黎奧運︱游泳近半賽事後仍無世界紀錄 泳池太淺不利造好時間？

1秒差距有幾誇張？

潘展樂以46.40秒奪冠，較亞軍泳手、澳洲的張伯斯足足快1.08秒，是自美國泳手維斯穆勒（Johnny Weissmuller）自1928年以來男子100米自由泳最大勝出差距。維斯穆勒既是奧運5金泳手，曾67次打破世績，也是著名演員，最為人熟悉的是飾演泰山（Tarzan）一角。

1秒距離有多誇張？可參加一下今屆女子100米自由泳決賽成績，贏得冠軍的絲祖唐游出52.16秒，第八名泳手禾殊時間53.04秒，二人成績相差不足1秒，已是第一跟第八的分別，可想而知潘展樂贏亞軍1.08秒有多誇張。