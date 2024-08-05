潘展樂為何游得這麼快？親述在國內科學化訓練成才︱巴黎奧運

巴黎奧運游泳館最耀眼的明星，無疑是個人獨攬4金1銅的法國主場泳手馬爾尚（Léon Marchand）及各獲三金的加拿大17歲新星麥堅杜殊（Summer McIntosh）和澳洲的奧卡拉瑾（Mollie O'Callaghan），中國泳手潘展樂僅出戰100自一項和接力賽，出場次數不及其他巨星，不過他以一個世界紀錄打響頭炮，繼而在最後一日游泳賽事領軍在4X100米混合泳接力後上封王，打破美國在項目長達64年的壟斷。

潘展樂在今屆賽事揚名泳壇，他的同鄉師兄孫楊也曾是奧運冠軍和世界紀錄保持者，孫楊擅長中長距離自由泳，潘展樂是中國歷來首位奧運百米自由泳男飛魚，已一再刷新項目世績，到底他為何能游能那麼快？



中國泳手潘展樂。（Getty Images）

潘展樂速度驚人 自揭日常訓練課表

要跟全球最高水平泳手比拚短途自由泳，身材絕不可少，即使不及孫楊的1.98米身高，潘展樂也有189.5米高，而且雙臂伸展達190.5米，較身高稍長，身型也相當健碩。

當然身材只是最基本條件，接受中國媒體訪問時，潘展樂披露他的獨特訓練方式，「我的日常訓練習慣，課表沒有太集中在速度訓練上，我做很多帶氧運動和耐力訓練來強化我在最後衝刺時的划水和踢腿。」

中國泳將潘展樂（右）男子4X100米混合泳決賽領軍由第三追上第一位。（Getty Images）

中國本土受訓 科學化水底監察系統助他提升成績

美國和澳洲兩大游泳強國訓練水平也是最頂尖，其他國家和地區不少泳手都會到兩國訓練，以提高水平。潘展樂在中國本土受訓，他說國內採用科學化訓練，有助他提升成績，「我們採用一種科學化的水底監察和分析系統，檢視我們的技巧和划水動作，幫助我們訓練得更好和更有效率。」

中國泳手在爆出東京奧運前23泳手藥檢不合格仍獲放行一事後受盡壓力，中方不同單位均說過中國泳手被「瘋狂藥檢」，潘展樂也稱，「我由5月開始直到7月奧運前，做了21次藥檢，完全沒有一次呈陽性反應。只要檢測是按規定公平地進行，那沒有什麼大不了。我在所有測試均很合作，我有信心自己是乾淨地公平競爭。」

潘展樂今屆奧運表現



男子100米自由泳／46.40秒（世界紀錄）／金牌

男子4X100米混合泳／3分27.46秒／金牌



中國隊分段時間

1. 徐嘉余／52.37秒（背泳）

2. 覃海洋／57.98秒（蛙泳）

3. 孫佳俊／51.19秒（蝶泳）

4. 潘展樂／45.92秒（自由泳）[創下歷來最快分段時間]



中國泳手潘展樂今屆奧運表現驚人。（Getty Images）

潘展樂在今屆奧運表現驚人，他在男子100米自由泳游出46.40秒奪冠，贏一眾對手足足一個身位以上，也是繼月前寫下46.80秒新世界紀錄後，再破世績。

到男子4X100米混合泳接力，當潘展樂接棒時，中國隊當時只是排第三，原因是第三棒負責蝶泳的孫佳俊被法國和美國泳手追上，浪費徐嘉余和覃海洋在頭兩棒建立的優勢。不過潘展樂展示世界飛魚的速度——他先在第一個50米追上排第二的美國，再在後50米追上帶頭的法國，終領軍以3分27.46秒後上封王，勝出逾半秒，同時打破美國隊在此項目在奧運長達64年的壟斷。他一再用表現證明，自己是全球頂尖的世界級男飛魚。