歐霸｜曼聯作客1：1費倫巴治三連和　摩連奴遇舊主場邊七情上面

費倫巴治於主場以1：1逼和曼聯，但相信歐霸賽果還不及摩連奴的表情包那麼惹人談論。這名費倫巴治主帥，從開場跟曼聯領隊坦赫格言談甚歡，到目睹奧拿拿神救的瘋笑，後來因一記爭議判決而有過激反應領紅，短短一場球賽，完全將他的性格展露無遺。

關於被逐，摩帥怒言最好是離開費倫巴治，執教一家不用踢歐洲賽的球會。



坦赫格與摩連奴兩名新舊曼聯教頭，看來十分投契。（路透社）

大抵因為摩連奴曾執教曼聯，因此今次重遇舊主，傳媒都聚焦在這一點上，而摩帥卻不再「招積」，反而向「紅魔鬼」大派高帽，也難怪在比賽前他見到坦赫格時，笑得很燦爛，說得很起勁，像是一對很久不見的朋友似的。

坦赫格今仗意外地將馬沙拉奧推至10號位。（路透社）

坦赫格不知是否要向一代戰術大師顯示自己的手腕，今場排兵佈陣上別出心裁，竟以閘位的馬沙拉奧（Noussair Mazraoui）代替停賽的般奴費南迪斯擔任進攻中場，不過這名摩洛哥國腳今場的責任不在分波或射門，而是在最前線逼搶，且效果不俗，開賽初段不時令費倫巴治後衛傳失，讓曼聯重奪控球權。

曼聯在15分鐘第一次攻門便有收穫，馬沙拉奧亦參與其中，他先接應加拿祖左路傳中，橫傳予約舒亞舒克斯，後者第一時間回後，艾歷臣衝前撞射入網，整個攻勢一氣呵成。

艾歷臣為曼聯開紀錄。（路透社）

對方的奇兵、入球，都未令摩連奴驚訝，真正讓他感到不可思議的是37分鐘球隊的連番攻門，都被曼聯門將奧拿拿瓦解。當時安尼斯利（Youssef En-Nesyri）接應左路傳中近頂，奧拿拿橫身撲出，泰迪拾得皮球第一時間再傳予安尼斯利再頂，奧拿拿竟然能及時彈起，飛身將皮球托出底線。摩連奴目睹這一幕，先是緊張掩臉，然後滿以為可扳平，最後卻不入，就露出一個瘋狂笑容，他在賽後亦繼續表示這次撲救實在難以置信。

看到奧拿拿的撲救，摩連奴竟然笑了起來。（路透社）

不過，令摩連奴無法笑得出是下半場一次爭議判決。當時費倫巴治已憑安尼斯利於49分鐘近門頂入而扳平，士氣高漲，右閘奧西耶（Bright Osayi-Samuel）於57分鐘突入禁區，疑似被烏加特踢跌，但球證沒有吹罰；摩連奴在場邊暴跳如雷，反應十分激動，結果被球證直接用紅牌驅逐離場，並只能上看台遙控指揮。

摩連奴投訴過激被逐。（路透社）

兩軍在最後階段亂戰下，以1：1打成平手；費倫巴治以1勝2和得5分排第14位，曼聯3戰全和以3分排第21位。歐霸現時全勝之師分別為拉素、熱刺及安德列治，拉素以較佳得失球暫列榜首。

摩連奴賽後於混合採訪區受訪時仍忿忿不平，「在比賽中，瞬息萬變，他（球證）一隻眼看着12碼的狀況，另一隻眼可以看到我在後備席上的行為，這是他（就紅牌）給我的解釋，這說明了何以他是世界上最佳的球證之一」。他到了賽後記者會，繼續揶揄：「我最好就是離開費倫巴治，去一家不會參與歐洲賽的隊伍。有間英格蘭低層球會這兩年來都在找教練，我準備會去喇。我不想談論（紅牌），如果我上訴，就會罰停賽6個月。」