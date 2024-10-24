亞冠二︱理文僅負曼谷聯錄三連敗　球員樂見改變：踢得更自信

亞洲足協亞冠次級聯賽（亞冠二）分組賽第三輪，香港代表理文主場0：1不敵泰國曼谷聯，錄得三連敗。



賽前明言改變戰術的理文採三防中戰術，正選只得安尼亞、保利臣跟立花稜也三位外援，今夏來投的新援夏馬特、金旻奎與羅沙均坐後備。由於今仗於晚上6時展開，開賽時近界限街一邊的主看台顯得有點疏落，最終亦只有892人入場。

今場入場人數不足1000人。（袁志浩攝）

面對現排泰國頂級聯賽第三位的曼谷聯，理文靠打防守反擊製造威脅，10分鐘安尼亞接應杜度長傳，力壓守衛射門僅被擋走；之後周子謙右路傳中，保利臣跳頂卻角度太正。戰至19分鐘，艾華頓右路突破推至大位起左腳射近柱，守門員無反應下皮球卻彈柱而出。

查迪避開理文守衛再入波。（袁志浩攝）

直至28分鐘，曼谷聯前鋒查迪禁區內以施丹轉身先避過立花稜也，再於李毅凱趕至前推前，燙射遠柱成1：0。曼谷聯之後幾乎由薜高域笠射空門得手，但理文也積極反撲，立花稜也左路地波傳中「大漏」，艾華頓衝前撞射被托出底線；安尼亞近射也遭守門員用腳封走。

保利臣尾段錯失良機。（袁志浩攝）

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換邊後李毅凱傷出，理文之後亦調入羅沙加強攻力，陳嘉豪71分鐘把對方離門3碼的埋門救走，但之後保利臣十二碼點附近抽射又省中守門員，尾段艾華頓小禁區邊冷靜扣過後衛起右腳亦無功而還。理文結果以0：1不敵曼谷聯，分組賽三連敗，以0分排小組榜尾。

理文中鋒安尼亞。（袁志浩攝）

身為愛沙尼亞國腳的中鋒安尼亞今仗發揮其身型優勢，在反擊時成為球隊前場支點，他認為球隊在面對不同對手時起用不同戰術，這種改變是好事，「我們仍要繼續練習去熟悉（這種戰術），我需要支援、傳中，這樣我能把球放入網，但今天（因陣式上起用4-3-1-2，由安尼亞與艾華頓任雙箭頭）沒有兩翼，是有點不一樣。」

他認為作為球員，就要盡快適應教練部署，並慶幸隊內氣氛良好，「我們很有活力，大家團結在一起，因為賽程很頻密，沒有空間讓我們低下頭來。我很餓波，已經十分期待下一場比賽了。」

李毅凱連續兩個國際賽期無緣港足初選名單。（袁志浩攝）

理文中堅李毅凱也認為，球隊今仗表現有進步，且球員均充滿自信地比賽，「教練讓我們享受踢波，不要給自己太多壓力，之前壓力太大，輸一兩場就失去所有信心。」

這位守衛已連續兩個國際賽期無緣港足初選名單，但他承認自己狀態不算好，會先做好自己，等待機會，「理文教練團很信任我，想先幫球隊踢起來，自己慢慢重拾去年亞運、亞洲盃決賽周的狀態，得到球迷、教練認同後再去想其他事。」

至於另一香港代表東方作客菲律賓卡雅的比賽，因天氣關將延遲至周五（25日）舉行。