大谷翔平重臨邁亞密英雄地達「雙50」壯舉　首闖季後賽破尷尬紀錄

2023年3月，大谷翔平（Shohei Ohtani）在邁亞密的LoanDepot Park為日本隊擔任「守護神」，在WBC決賽第九局把美國隊的「神鱒」楚奧特三振出局，帶領「侍日本」登上王者之位。19個月後的今天，大谷在這片英雄地再次創造歷史。

洛杉磯道奇（LA Dodgers）是日作客邁亞密馬林魚，大谷憑兩記盜壘和3支全壘打，終於打破「50全壘打+50盜壘」的紀錄，以「51+51」成為史上首人，也帶領道奇以20：4大勝馬林魚，鎖定季後賽資格。



大谷翔平加盟道奇後的招牌慶祝動作。（路透社）

賽前，距離MLB常規賽結束尚餘10場，大谷翔平錄得48支全壘打﹑49次盜壘，單季達成「雙50」的紀錄，似乎只是時間問題。

大谷翔平效力的道奇今仗作客邁亞密馬林魚，他在首局首打席擊出二壘安打，一出局後Freddie Freeman選四壞，大谷看準時機跑上三壘，錄得今季第50次盜壘，工作人員隨即收走壘板，留為紀念。

隨後Will Smith高飛犧牲打，大谷跑回道奇第1分。大谷今仗第二次盜壘出現於第二局，他的盜壘紀錄已達51次，只要再打兩支全壘打，便能達到「50+50」的里程碑。

大谷翔平與愛犬開球禮帖文破道奇今季紀錄 全壘打盜壘創史上最佳

大谷翔平首局驚險盜壘。（路透社）

大谷翔平距離「50+50」的紀錄只差兩支全壘打，這名30歲的日本球星沒有讓球迷們久等。六局上，大谷打出一支438呎的全壘打，為道奇增添2分，一邊跑回本壘，一邊接受全場球迷的歡呼，再與隊友們逐一慶祝，更與隊友做鬼臉。

七局上，大谷再度走上打席，擊球一刻，馬林魚投手已經心知不妙，棒球飛出391呎外的看台，錄得今日第二支全壘打，今季第50支全壘打到手，達成「50+50」的創舉，評述員以「獨一無二的球員﹑獨一無二的賽季」形容大谷。LoanDepot Park再度陷入瘋狂，大谷與隊友慶祝後，特意在選手席上與在場球迷致意。

大谷翔平向在場球迷致意。（路透社）

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即使已經達成「50+50」的紀錄，大谷翔平在九局上再登打席，以一記440呎的全壘打謝幕，今季紀錄刷新至51支全壘打及51支盜壘。除了前無古人的紀錄，大谷今仗的數據同樣亮眼，生涯首次單場錄得三支全壘打﹑首次轟出6支安打﹑道奇史上首人錄得10個打點（編按：安打再令隊友得分）。

大谷翔平以神勇表現領道奇以20：4大勝，同時鎖定季後賽席位，亦是大谷翔平的大聯盟生涯首度打入MLB季後賽，終止866場﹑現役球手最長缺席季後賽的尷尬紀錄。

大谷今季暫時錄得51支全壘打及盜壘。（路透社）

評述員見證歷史一刻，在大谷第51次全壘打後振奮地說：「我的天！大谷翔平！這是棒球史上最偉大的一天！這不是現實的，他不是人類，哈哈哈哈......」

「今天贏波我很高興，這是我畢生難忘的一天。今天確定打入季後賽，而且是一場漂亮的勝仗，是我加入大聯盟以來的夢想。」大谷翔平賽後接受訪問，他對自己交出這個紀錄而感驚訝。

洛杉磯道奇今季仍有9場常規賽，大谷翔平有望再刷新自己的全壘打及盜壘紀錄，美媒更看好大谷將紀錄推前至「55+55」。

「這是棒球史上最偉大的一天！這不是現實的，他不是人類」（MLB Facebook）