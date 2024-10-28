英超｜車路士勝紐卡素｜彭馬60碼長傳妙到毫巔　KO兩守將教你走位

車路士周日（27日）英超主場以2：1擊敗紐卡素，進攻中場高爾彭馬（Cole Palmer）再次閃耀史丹福橋球場。22歲的高爾彭馬射入今季英超第7個入球，為車路士奠勝。此外，高爾彭馬在第一個入球亦有重大功勞，他的60碼精準長傳撕開紐卡素後防，如教接應的柏度尼圖走位，獲評述員大讚。車路士領隊馬利斯卡也不吝惜讚美之辭，認為球迷付費看比賽，就是為了看高爾彭馬這種球員。



英超以連環圖分析高爾彭馬精彩的傳球。（英超X）

車路士在18分鐘開紀錄，由柏度尼圖助攻尼高拉斯積遜射入，但數功勞最大的是，應該是長傳予柏度尼圖的高爾彭馬。當時，車路士在後半場面對紐卡素的逼搶，高爾彭馬控球在腳，避開對方球員，轉身拗腰放長傳往左路。這記長傳的落點及力度妙到毫巔，剛好紐卡素右閘利夫拿文度截不到，落在柏度尼圖的向前跑的線路上。紐卡素中堅法比安舒哈落地鏟也鏟不到，柏度尼圖快一步推入禁區，橫傳予中路無人看管的尼高拉斯積遜射入成1：0。

擔任評述員的利物浦名宿加歷查說：「這腳傳球距離超過60碼，這是我見過最靚的傳球之一。」加歷查續說說：「一腳傳球就令兩三個紐卡素球員失位，為柏度尼圖製造好機會。」

擔任評述員的曼聯名宿堅尼說：「他接應後就已經有意識，他很清楚球場上發生什麼事，之後決定執行這腳傳球……完美的傳球，你只需要向前跑，他就能夠找到你。」

高爾彭馬今場表現搶鏡。（路透社）

及後，紐卡素在32分鐘由阿歷山大伊沙克追平1：1，半場言和。47分鐘，車路士中場逼搶得手，羅美奧拉維亞向前傳予高爾彭馬，後者無人看管，輕鬆地推入禁區，起腳射入他今季英超第7個入球，幫助車路士以2：1全取3分。對於高爾彭馬的表現，車路士領隊馬利斯卡說：「這就是人們肯付費看比賽的原因。他們就是想看他這種球員，我們都很高興擁有高爾彭馬。」

車路士名宿蘇拿是今場的座上客，他賽前大讚高爾彭馬的足球智慧，他說：「我第一件事留意到他的是，當他接應傳球時，已經知道下一步要做什麼。很少球員有這種能力。」

賽後，高爾彭馬被問到對蘇拿讚美的看法，他說：「我知道他是FIFA（電子遊戲）的標誌人物，所以他一定很厲害。老實講，我沒有真的看過他比賽，但人人都說他是個優秀的球員，總之多謝他。」

高爾彭馬表現八面玲瓏。（Getty Images）

高爾彭馬表示專注做好自己，不會理會外界的期望及壓力，他說：「我一直去享受一場又一場的比賽，盡量不給予自己壓力。外界很多人試圖給我施加壓力，想我複製上季的表現。這是我的第二個球季，而且我還很年輕。」上季他在英超攻入22球，交出11次助攻。

車路士贏紐卡素2：1後，目前9戰17分排聯賽第5位，離第3、4位的阿仙奴及阿士東維拉只少1分。高爾彭馬說：「我只想踢好自己的比賽，隔離外界的噪音。我們都很年輕，又擁有一位頂級的教練，我們仍有進步的空間。」