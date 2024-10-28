英超｜曼聯負韋斯咸｜坦赫格批評VAR運作　稱曼聯屢受不公平對待

曼聯在周日（27日）英超作客以1：2不敵韋斯咸，近5輪聯賽只逢一勝，目前曼聯排英超第14位。完場前，球證經VAR提醒後，判曼聯中堅馬菲斯迪歷特在禁區內犯規，韋斯咸由查洛保雲射入12碼奠勝。領隊坦赫格賽後炮轟裁判，認為曼聯受到不公平及不公正的對待，指VAR不應介入。坦赫格表示這是曼聯今季第3次遭不公義對待，大大影響球隊的成績及排名。此外，曼聯是今季英超攻力第三弱的球隊，坦赫格亦承認曼聯的把握力有問題，但不應怪責個別球員。



曼聯領隊坦赫格七情上臉。（Getty Images）

在完場前，當時踢成1：1，迪歷特及韋斯咸前鋒丹尼艾格斯在禁區內有碰撞，最初球證未有理會，後來經VAR提醒，球證到場邊翻看重播片段，判韋斯咸獲得12碼，查洛保雲射入奠勝，曼聯以1：2落敗。坦赫格賽後認為，VAR不應介入這次判決，他說：「球季前，有一份指引指，只有在（球證）明顯清楚的犯錯時，VAR才會介入。這一次，場上的球證絕對沒有明顯清晰的犯錯。」

曼聯主帥坦赫格：VAR不應介入完場前12碼決定

英超賽會解釋：「球證沒有因為迪歷特對艾格斯的犯規給予韋斯咸12碼。VAR認為犯規動作對艾格斯的小腿有足夠接觸，建議翻看重播。球證推翻了自己原先的判決，判處12碼。」

坦赫格說：「這是今季的第3次，我們感到不公義。這對我們的球隊、比數及聯賽排名有重大的影響。」

坦赫格聲稱曼聯今季已經受到3次不公平的對待。（Getty Images）

曼聯領隊坦赫格：不公平、不公正

「我們應該要入波，我們製造到大量機會，我們本應兩球、三球領先，是我們放過了對手。當你落後0：1時，你需要堅韌地再去投入球賽。至於我們輸12碼的方式，這是不公平、不公正的！」

「在足球世界，踢得好的球隊不一定會贏，但很明顯及清晰地，VAR的運作並不明確及清晰。」坦赫格說：「我們對熱刺時，他們沒有介入，般奴費南迪斯的紅牌是他們應該要介入的，到今場他們又錯誤地介入，這兩個決定都大大影響了這兩場比賽。我不是要批評任何人，我批評的是運作過程。」

坦赫格向第四裁判投訴。（Getty Images）

曼聯攻力全聯賽排尾三

與其怪球證，曼聯今場的失利更應怪自己，因為曼聯上半場的入球良機多不勝數，只是人人忘穿射門鞋，全數浪費了。曼聯踢完9輪英超只得8個入球，攻力在整個聯賽排尾三，僅比6球的水晶宮及修咸頓好。根據數據，曼聯今季的預期入球其實有15.65球，但實際入球竟然少7.65球，為整個聯賽中差距最多的球隊，可見其把握力之差。

坦赫格說：「我們應該有6到7個機會百分百可能入波。當我們入不到波時，必須要保持冷靜。整體而言，除了沒有入球外，我對球隊沒有其他的批評。」他認為失機並非個別球員的責任，他說：「個別挑一個球員（達洛治）出來並不公平的。我都可以說，加拿祖錯失了兩球，凱倫都有一次，還有拉舒福特及般奴費南迪斯。很多球員都有失機。」