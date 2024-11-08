沙田行山｜沙田圍站起步上貓仔山尋貓仔石 八仙廟下獅子山公園
撰文：CATT’S BLOG
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偏東氣流影響廣東，周二吹東風，預報有幾陣驟雨，小組安排上獅子山，博康邨集合。
（出發日期：2024年9月11日）
早上天陰，天氣清涼，在沙角邨吃過早餐，9點20分在沙田圍站起步，沿車路上童軍營，旁邊水務路上行，走一段轉入山徑上258米貓仔山標柱。
拍張照沿林路走出衛徑，石級上行一段轉入林路經貓仔石過雞胸山，在標柱打個卡接回麥徑5段，前行至岔口，樓梯上海拔495米獅子尾，在木牌拍張大合照走到獅肚大休。
▼按圖看清路線及沿途風景，沙田圍站起步上258米貓仔山標柱、495米獅子尾走到獅肚👇👇👇
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休後沿山脊過獅頭，下山到回歸亭，石級路下行一段轉入林路經八仙廟下獅子山公園，車路出天馬苑旁天橋下黃大仙，9公里路程，4個多小時完成。
▼按圖看清路線及沿途風景，下山到回歸亭、八仙廟下獅子山公園👇👇👇
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【Admin老大眼中10個新手常犯錯誤（按圖放大）】
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建議放入背囊的行山裝備：
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