沙特桌球大師賽｜奧蘇利雲八強苦戰出局　預言將跌出世界前16

沙特桌球大師賽（Saudi Arabia Masters），奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）在8強以4：6不敵中國球手斯佳輝出局。

48歲的「火箭」前一輪以5：6艱難反勝張安達後，已感嘆自己表現不斷下滑，預言或在未來兩三年跌出世界前16名。



沙特桌球大師賽總獎金達230萬鎊（約2360萬港元），冠軍獨得50萬鎊（約514萬港元），與最高級別的世錦賽獎金相同。因此連世界桌球巡迴賽（World Snooker Tour，簡稱WST）亦稱此項賽事為除「三大賽」（Triple Crown）、即世錦賽、全英桌球錦標賽（UK Championship）及大師賽（The Masters）以外的「第四大賽事」。

奧蘇利雲向來重視賽事獎金，不過這名48歲的英國名將，今仗續陷入苦戰，開賽便被斯佳輝先贏2局。之後他「起Break」65及80度追回2：2平手，卻又被連取3局陷入絕境，即使再發力追回兩局，最終仍以4：6遭淘汰。

斯佳輝擊敗奧蘇利雲殺入四強，排名首次躋身世界前16。（X@saudibilliards）

其實日前16強面對另一中國球手張安達時，「火箭」已是從出局邊緣反勝晉級，當時他在落後4：5情況下連贏兩局。驚險晉級後，他直言與以往相比，自己太多非受迫失誤，因此無法主導比賽。

「我近5年表現穩定地下滑，情況只是逐漸地不斷變差，我也只能嘗試盡可能地堅持下去。」奧蘇利雲上場賽後表示。「這會發生在每一個人身上，你無法改變，只能去接受它。」

上輪艱難反勝張安達後，奧蘇利雲已直言自己實力不斷下滑。（WST官網）

他以「沮喪」來形容眼前情況：「正常來說，我會感覺到向對手施加足夠壓力，從而逼使他們犯錯。職業生涯絕大部分賽事中，我都能感覺到一切在掌握中，直到我無法控制比賽時，才真正意識到自己過往的掌控能力有多大。」

已經48歲的奧蘇利雲，上屆世錦賽衛冕失敗，在8強爆冷不敵冰咸（Stuart Bingham）出局，新球季4項賽事都未能奪冠，近年橫掃各大錦標的統治力確實下降不少。

不過他亦多次在訪問中表示，自己現已不在乎勝負，只希望享受賽事，上屆世錦賽也曾抱怨球證白波「擺位太好」，體育精神贏盡掌聲。奧蘇利雲現在形容「時間已不多」：「以我現在的表現，老實說若未來兩三年我仍能留在前16名內，那便算是幸運。」

奧蘇利雲認為，未來兩三年自己或會跌出世界前16。（WST官網）

奧蘇以同為「75三傑」的「巫師」希堅斯（John Higgins）舉例，指後者同是因年齡漸長而表現逐漸下滑的球手之一：「你無法阻止它，那會出現在每個人身上……史堤芬戴維斯（Steve Davis）、韋德（Jimmy White）、亨特利（Stephen Hendry），希堅斯也是如此，每個人、每名運動員都會遇到。」

最後他表示雖然很難，但為了繼續打桌球，他會接受這種趨勢。目前他的世界排名下滑至第4名，「75三傑」餘下一人馬克威廉斯（Mark Williams）則排在第8位，「金左手」會在4強與斯佳輝交手，長江後浪推前浪，後者現時排名世界第13，是生涯首次躋身前16。