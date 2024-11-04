紅花嶺郊野公園｜記者實測一日完成打卡挑戰　最大困難靠同伴克服

紅花嶺郊野公園在2024年3月成立，在11月2日舉行開幕禮。漁護署推出「發現紅花嶺郊野公園」遠足挑戰，在紅花嶺郊遊徑及蓮麻坑郊遊徑沿途設立8個打卡站點，只要打卡4個站點便可獲紀念杯墊，若能在全部8個站點打卡，可獲紀念杯墊及鈦金屬杯。記者在11月3日行山實測，花了約5小時一口氣行完紅花嶺郊遊徑及蓮麻坑郊遊徑，成功在全部8個站點打卡，與大家分享一些所見所聞及打卡攻略。



記者在11月2日到訪紅花嶺郊野公園，一口氣行了紅花嶺郊遊徑及蓮麻坑郊遊徑。（顏銘輝攝）

【重點先讀】結伴同行有重大作用

打卡需要網絡！在打卡站點，參加者要打開活動網站，並在相關站點的頁面按打卡掣。手機會利用GPS定位，確認參加者在該站點附近才能成功打卡。

紅花嶺郊野公園近邊境，手機訊號參差，不是每一個電訊商在全部打卡站點都接收良好。如果多人同行，同伴又使用不同的電訊商，就可以提升在站點接收到訊號的機會。收得到手機訊號的人可以成為流動網絡熱點，與收不到訊號的同伴共享無線網絡，齊齊打卡。

在山咀的入口開始打卡。（顏銘輝攝）

「發現紅花嶺郊野公園」遠足挑戰–記者實測路線

担水坑巴士站（10:25起步）➡第一個打卡站點（10:35到）➡第二個打卡站點（11:03到）➡第三個打卡站點（11:49到）➡第四個打卡站點（12:32到）➡第五個打卡站點（13:07到）➡第六個打卡站點（14:02到）➡第七個打卡站點（14:08到）➡第八個打卡站點（14:28到）➡蓮麻坑村（14:33到）➡葉定仕故居（14:51到）➡蓮麻坑村（15:11到）➡打鼓嶺分區十二號警崗【等上59K小巴】（15:32完成）

記者乘搭78K九巴到担水坑落車。（顏銘輝攝）

了解詳細玩法及獎品：「發現紅花嶺郊野公園」遠足挑戰 行山打卡免費獲得紀念獎品

打齊8個站點，就可以獲得紅花嶺主題金屬杯及杯墊。如果打到4至7個站點，亦可獲得杯墊。完成者將於2025年4月前收到WhatsApp或WeChat通知領取獎品。

「發現紅花嶺郊野公園」遠足挑戰建議起點交通

行山人士可以選擇在粉嶺或上水港鐵站轉車往担水坑。

若果是粉嶺站，可以乘搭往沙頭角的78K九巴，車程約35分鐘，就抵達担水坑。担水坑是尾二的站頭，總站沙頭角要持禁區紙才入得，所以搭車要留神

若果是上水站，建議搭專線小巴55K，車程約25分鐘，比巴士快少許。同樣地，55K總站是禁區沙頭角，只准持禁區紙人士進入。行山人士要在小巴到沙頭角前，於担水坑叫「有落」。

在11月3日星期日，山咀的紅花嶺郊野公園入口人山人海。（顏銘輝攝）

「發現紅花嶺郊野公園」遠足挑戰建議路線簡介

記者選擇由沙頭角担水坑起步，沿山咀村路行入去，約10分鐘便行抵紅花嶺郊野公園的入口，即第一個打卡站點。

「發現紅花嶺郊野公園」遠足挑戰第一個打卡站點。（顏銘輝攝）

第一站點至第二站點：30分鐘

沿山徑走，進入郊野公園，到達紅花嶺郊遊徑的起點，上級至一個有三角測量站的小山崗，那裏是第二個打卡站點。由第一個站點到第二個站點，大約行了30分鐘。

「發現紅花嶺郊野公園」遠足挑戰第二個打卡站點。（顏銘輝攝）

第二站點至第三站點：45分鐘

續沿紅花嶺郊遊徑走，山徑坡度愈來愈高，更有一段非常筆直、望不見盡頭的樓級，急速上攀至394米高的亞公頂。在亞公頂有座荒廢的瞭望台，行多一會，路旁有座日軍的機槍堡，那兒就是第三個站點。由第二個站點到第三個站點，大約行了45分鐘。

「發現紅花嶺郊野公園」遠足挑戰的第三個站點。（顏銘輝攝）

第三站點至第四站點：45分鐘

路經過一些荒廢的前英軍營房，上439米高的二峒，再經436米高的三峒，稍下山坳，登上一個景色開揚的山崗，俯瞰沙頭角海景色，那兒就是第四個站點。由第三個站點到第四個站點，大約行了45分鐘。

「發現紅花嶺郊野公園」遠足挑戰的第四個站點。（顏銘輝攝）

第四站點至第五站點：35分鐘

沿紅花嶺郊遊徑落山坳，再上紅花寨，繞過山頂，抵紅花嶺觀景台。續沿紅花嶺的南坡橫山徑行，便至紅花嶺郊遊徑的终點，也是蓮麻坑郊遊徑的開始。這個兩條郊遊徑的交接點，就是第五個打卡站點。由第四個站點到第五個站點，大約行了35分鐘。

「發現紅花嶺郊野公園」遠足挑戰的第五個站點。（顏銘輝攝）

第五站點至第六站點：55分鐘

沿蓮麻坑郊遊徑行，經過紅花嶺頂東側的山坳，山徑向北緩緩而下，約行兩公里，便至蓮麻坑礦洞外，這裏是第六個站點。由第五個站點到第六個站點，大約行了55分鐘。

「發現紅花嶺郊野公園」遠足挑戰的第六個站點。（顏銘輝攝）

第六站點至第七站點：5分鐘

第七個打卡站點極近！離開第六個站點，續沿蓮麻坑郊遊徑前行5分鐘，便行抵位於礦山的麥景陶碉堡，打卡位就在碉堡外。

「發現紅花嶺郊野公園」遠足挑戰的第七個站點。（顏銘輝攝）

第七站點至第八站點：20分鐘

離開麥景陶碉堡，沿石屎樓級不斷落山，行至鄰近蓮麻坑村的資訊牌，便會見到第八個打卡站點。從第七個站點落到最後的第八站點，大約行了20分鐘。

「發現紅花嶺郊野公園」遠足挑戰的第八個站點。（顏銘輝攝）

若由担水坑巴士站計，行了約4小時完成紅花嶺郊遊徑及蓮麻坑郊遊徑，落到蓮麻坑村。記者在村內閒逛，到訪了法定古蹟葉定仕故居，之後才離開蓮麻坑村，沿禁區外的連接山徑，行到打鼓嶺分區十二號警崗等小巴。整個旅程約行了5小時。若果不訪葉定仕故居，直接由蓮麻坑村出十二號警崗，估計行程縮減至4小時半。

行完山，在打鼓嶺分區十二號警崗等59K專線小巴離開。（顏銘輝攝）

「發現紅花嶺郊野公園」遠足挑戰建議終點交通

乘坐59K專線小巴回上水港鐵站。59K的總站在蓮麻坑村內，但普通行山人士不能乘搭，因為小巴出村後要途經一段屬於禁區的蓮麻坑路，只限持禁區紙人士上車。行山人士需要在村口轉左，接上行山徑，約行20分鐘，至打鼓嶺分區十二號警崗，在禁區外的蓮麻坑路等小巴。59K小巴班次疏落，若果剛好「送車尾」，估計要等20至30分鐘。

上亞公頂的樓級上得很急。（顏銘輝攝）

一日完成「發現紅花嶺郊野公園」遠足挑戰可行嗎？

可行，如果是做慣運動又有行山經驗的朋友，相信可以用約5小時完成，但若果少做運動、體能較弱的，便要量力而為，適時撤退。考慮到行山時間長，建議大家最好早上出發，最遲在早上11時就要在粉嶺或上水站搭車入去。

最辛苦的一段路是上亞公頂，樓級又長又直，考驗心肺耐力。另一段是蓮麻坑村出十二號警崗的山徑，途中有一小段樓級又大級又直，最緊要是心理落差的影響，原本以為落到蓮麻坑就功德圓滿，怎料又要上段樓級才去到搭小巴！

蓮麻坑村出十二號警崗的山徑有段急上。（顏銘輝攝）

值得注意，由担水坑落巴士到上小巴離開之間的5小時，全程沒有見過補給點。就算是蓮麻坑村內，也沒有士多、餐廳及汽水機，村內只有個公廁，有水給大家洗洗臉。故此，請行山人士帶備至少2升飲用水，以及可以作為午餐的乾糧。

紅花嶺郊野公園。（顏銘輝攝）

「發現紅花嶺郊野公園」遠足挑戰打卡最常見問題

記者實測這天郊遊人士眾多，很多都有在站點前留步打卡。在每個站點，聽得最多的話是「我收唔到」！紅花嶺是山旮旯，又近邊境，收不到訊號是正常的，但若果手機沒有訊號，就不能在活動網站定位打卡。

打卡站點十分熱鬧，常見一大班人拿着手機努力打卡。（顏銘輝攝）

若果在打卡站點發現沒有訊號，怎麼辦？首先是等一等，訊號時強時弱，有時等一會兒就突然連到線，可以趁機快快打卡。記者在第四個站點曾出現這個情況。

根據活動網站指引，參加者可以嘗試關掉手機的GPS或流動電話網絡，並再重新開啟，等待信號接收穩定再登入網站打卡。

在打卡站點「收到收唔到」，真的要靠點彩數！（顏銘輝攝）

記者實測過後，認為最有用的是約一班人結伴同行。在每個站點，不是每個電訊商都收到訊號，但總會有一兩個電訊商收到。一大班人去，人人用不同的電訊商服務，相信總有一兩人會收得到。收到訊號的朋友就可以「為人民服務」，與收不到訊號的同伴共享無線網絡，齊齊打卡。

記者使用3，有兩個同行朋友用CSL，另外兩人用自由鳥。3在第四站點收得較差，而在第八站點完全收不到。自由鳥就在兩三個站點都收不到。有一位用CSL的朋友在全部8個站點都收到，但另一人同樣用CSL，卻在第六站點接收不到。

紅花嶺郊遊徑。（顏銘輝攝）

「發現紅花嶺郊野公園」遠足挑戰的接收黑點是？

幾令人意想不到的，並非荒山野嶺深處的站點，而是最近蓮麻坑村的第八站點。記者一行5人，只有一名同伴在第八站點收到訊號，全靠他開了無線上網分享給大家，才能成功打齊站點。

郊野公園在山咀及蓮麻坑各派了義工駐守，幫助行山人士，介紹紅花嶺郊野公園。兩批義工均表示，第八站點是訊號黑點，收得最差。

這裏是「訊號黑點」的第八站點，雖然離蓮麻坑村極近，但收得很差。（顏銘輝攝）

如果在某個站點未能成功打卡怎麼辦？

義工建議，行山人士與站點自拍，再將自拍照及未能打卡的情況，透過WhatsApp (+852) 6994 7645或電郵enquiries@discoveringrncp.hk通報主辦單位，相信主辦單位會酌情處理。

蓮麻坑郊遊徑。（顏銘輝攝）

紅花嶺郊野公園周末有義工進駐

記者在山咀及蓮麻村的兩個紅花嶺郊野公園出入口都遇上義工，他們表示逢周末及公眾假期都會有人當更，協助行山人士。義工會介紹紅花嶺的獨特風貌，又會提供路線資訊，例如蓮麻坑的義工建議記者前往葉定仕故居參觀並仔細教路。最緊要的是，義工會教你怎樣參加「發現紅花嶺郊野公園」遠足挑戰。如你在周末行紅花嶺，如有問題，可以起步點問問義工。

在蓮麻坑村有兩名義工，為行山人士引路，亦會介紹附近名勝古蹟。（顏銘輝攝）

義工透露，11月3日星期日的人流比之前的周末假期多幾倍，估計跟紅花嶺郊野公園在11月2日舉行開幕禮有關，傳媒廣泛報道，令更多市民知悉紅花嶺郊野公園。同行友人早前亦行過紅花嶺，同樣表示這天郊遊人數多過上次很多。