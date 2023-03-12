沙頭角行山｜登頂紅花嶺飽覽邊境風光　探遊麥景陶碉堡日軍機槍堡

周三天氣持續清涼，早、晚差較大，非常乾燥，小組活動安排沙頭角一帶山頭，順探村內機槍堡，粉嶺站集合。

（出發日期：2022年12月28日）



早上到粉嶺早餐，上午9點10分到巴士站搭78K巴士到担水坑村，齊人後沿車路入山咀村，車路旁入林，走不遠已見日軍建的戰壕、水井及機槍堡，沿路還有風水墓穴。

看過戰時遺跡，沿路登山，小山上有兩支標柱，矮標海拔97米高，再上有另一支標柱（地圖顯示為最北一支標柱）海拔142米高。

過了標柱沿路登山，岔口轉右走橫山徑至伯公坳探麥景陶碉堡，拍照後原路折返岔口轉右上山到亞公頂探瞭望台、廢軍營等，探景後經二峒、三峒至麻雀嶺大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，山咀村戰時遺跡、麥景陶碉堡、亞公頂👇👇👇

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休後續走山徑途經紅花寨上海拔492米高紅花嶺，打卡後下山到紅花嶺發射站，再經軍車路下山經禾徑山路、長山隧道行政大樓，到沙頭角路萊洞搭巴士回粉嶺，今日新界東北古蹟遊共走10公里多，5小時完成。

▼按圖看清路線及沿途風景，登上紅花嶺再落山👇👇👇

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（部份相片取自隊員）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】