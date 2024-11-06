歐聯｜皇馬連敗陷低潮　華維迪女友轟佈陣失當　更暗諷兩大球星

皇家馬德里在歐聯1：3不敵AC米蘭，吞下在今季歐聯第2場敗仗，本應是衛冕之師，如今4戰2勝2負，僅排在積分榜第17位。

中場曹亞文尼（Aurelien Tchouameni）今場表現備受批評，甚至遭主場球迷狂噓，費達歷高華維迪（Federico Valverde）女友又發聲批評球隊用人不當。種種外憂內患之下，這場失利讓皇馬墮入一片愁雲慘霧。



皇馬失利陷兩連敗

皇馬上周作客華倫西亞的西甲賽事，因水災而須延期，「銀河艦隊」上一戰已是早前主場0：4大敗予巴塞。今場他們又出師不利，比賽第12分鐘，馬歷泰奧（Malick Thiaw）頂入角球為AC米蘭先開紀錄。

馬歷泰奧憑頭槌先開紀錄，當時他由曹亞文尼負責防守。（路透社）

雲尼斯奧斯在第23分鐘博得十二碼後親自操刀中鵠，助皇馬追和至1：1，但曹亞文尼在第39分鐘的一次傳球失誤，導致AC米蘭快速突擊，並由莫拉達射入再次領先。

之後曹亞文尼每次觸球，都會被班拿貝球場的球迷送上噓聲，他也在半場休息時被換走。不過皇馬未能因此追和，更被迪贊尼雷恩達斯（Tijjani Reijnders）在73分鐘再下一城，最終主場1：3不敵AC米蘭，錄各項賽事兩連敗。

曹亞文尼（右）遭皇馬球迷「開汽水」。（Getty Images）

曹亞文尼今場被不少皇馬球迷視為戰犯，該球他除傳失外，亦被普列錫輕易撞牆擺脫，回到禁區內夾擊拉菲爾利亞奧（Rafael Leao）時又被騙過，著名足球專頁Troll Football更改圖，嘲諷這名法國中場為雪糕筒。

賽後安察洛堤直指球隊最近防守不夠緊密和穩固：「球隊把握力也不足，但我們近3場失了9球，關鍵是很容易便被對手找到進攻方法。從防守角度來看，我們不能踢得像今晚這樣。」

華維迪女友轟球會佈陣 更暗嘲兩球星

據Opta統計，皇馬自2009年5月後，首次連續2次主場比賽均失3球或以上。近況不佳，安察洛堤稱自己作為教頭難辭其咎，即使被質疑也很合理。西班牙《阿斯報》報道指，華維迪女友Mina Bonino便是其中之一。

擔任右中場的華維迪，今仗同樣半場便被換走，報道指Mina Bonino賽後在X抱怨，指不能說出心中所想，「否則他們會送我坐監」。有人回覆讓她不要想太多，因為戰術上不可能換走莫迪歷。Mina Bonino隨即回覆：「你在說什麼？華維迪最佳位置是在中路，他們什麼時候才能明白，華維迪不是一名邊路球員？」

華維迪今仗只踢了半場便被換走。（路透社）

她又反擊其他人對華維迪防守不足的指責：「我從來沒見過（隊內）其他翼鋒因為不回防而被指責，但這世上到處都是蠢人。」《福布斯》認為她是在影射麥巴比及雲尼斯奧斯甚少參與防守，目前Mina Bonino帳號已設為私人狀態。

有記者賽後就此詢問安察洛堤，後者無奈回答：「人們在社交媒體上所想之事，對我來說非常複雜。我換走華維迪，是因為他背部有傷，不在最佳狀態。」安帥堅稱球隊更衣室狀況健康，但導致球迷及球員家屬發聲，或能反映球隊現正被不滿氣氛籠罩。