伊度突然離開阿仙奴　阿迪達失最強後盾　傳過檔森林班主麾下

阿仙奴體育總監伊度（Edu）離開工作5年的阿仙奴，球會發聲明公布消息，並感謝他為球會的貢獻。

伊度一直是領隊阿迪達身後的最強大後盾，全力支持他改革阿仙奴，力求重建昔日輝煌。二人過去5年「拍住上」，工作以外亦老友鬼鬼，今次突然離任，對阿仙奴的影響難料。伊度熱愛阿仙奴，今次之所以離隊很可能因為有一份更吸引的「筍工」——英國傳媒盛傳他獲得諾定咸森林班主看中，一次過執掌三間歐洲球會。



去年夏天阿仙奴贏得社區盾，伊度與阿迪達一起慶祝。（IG）

葡萄牙語系球圈人脈極廣

球員年代曾效力兵工廠4年的伊度司職中場，是2003/04不敗封王成員之一。他星味平平，也非阿仙奴的必然主力，勝在人緣極佳，退役後的發展較球員年代更加平步青雲。2010年從母會哥連泰斯退役後，翌年便擔任這支巴西球隊足球總監。之後又輔助伊朗時任領隊基羅斯，領軍出戰2014世界盃。2016至2019年間更為巴西國家隊出力，擔任聯絡員。

由此可見，伊度在球圈內尤其是葡萄牙語系人脈極佳，而他在巴西國家隊的3年日子縱非高職，但賺來極之珍貴的球員脈網。雲加領隊2018年離任後，阿仙奴急欲重建，重整球隊架構——跟曼聯和費格遜年代近似，雲格在阿仙奴也是身兼多職，掌控球員買賣大權，這個「大領隊」時代已經過去，頂級球會大都會將領隊和球員買賣工作分開，2019年夏天阿仙奴首度開設技術總監一職，並由身為雲加弟子之一的伊度歸隊擔任。

伊度突然離開阿仙奴。（Getty Images）

阿仙奴年年入手巴西兵

艾馬利在阿仙奴未獲得足球時間證明自己便被踢走，2019年12月伊度找來另一阿仙奴舊將阿迪達當新帥。伊度較阿迪達年長4年，二人在球員年代未做過隊友，當阿迪達2005年加盟愛華頓，伊度剛好已轉投西甲的華倫西亞，到阿迪達2011年加入阿仙奴，伊度已經掛靴。即使如此，無損伊度對阿迪達的欣賞，二人一拍即合，在阿仙奴可謂「拍住上」。

伊度在位之下，阿仙奴每年必定有巴西球員加盟，最大收穫當然是平價收購年輕翼鋒馬天尼利，此外還有加比爾捷西斯、加比爾馬加希斯和原籍巴西的佐真奴，已離隊的巴西球星還有韋利安和大衛雷斯。巴西最強新星自然先被皇馬和巴塞兩大西甲豪門搶走，近年緊隨其後的很可能已是伊度掌權下的阿仙奴。

伊度與阿迪達在阿仙妓「拍住上」的日子已經過去。（路透社）

5年來跟阿迪達「拍住上」

阿仙奴在阿迪達領軍下逐漸再次成為一股勢力，伊度在2022年11月獲升任為球會體育總監，再次是球會首創的職位，從此伊度負責統領男子、女子及青年軍足球發展，可說是位高權重。因此他今次突然離任，令人意想不到。

伊度在阿仙奴聲明中稱，「這是個極難作出的決定。阿仙奴給予我跟這麼多了不起的人一起工作的機會，作為球會歷史非常特別時刻的一部分。這是一趟很特別的旅程。」他感謝球會一眾高層的機會與支持，又表示非常喜歡跟男、女子隊及青年軍上下所有同事工作，「尤其是阿迪達，他已成為我的好朋友」。

伊度再次告別阿仙奴。（IG）

傳過檔森林班主麾下

雲格年代的阿仙奴，班主出名「孤寒」，然而伊度上任後，似乎深得高層信任，不時作出巨額收購，最經典例子莫過於他上任初期阿仙奴以7200萬英鎊買入尼高拉斯比比。不可思議的是，在這宗阿仙奴史上最失敗收購之後，球會繼續向伊度投下信心一票，去年夏天甚至出動過億英鎊收購英格蘭防守中場迪格蘭賴斯，側面反映他的「牙力」驚人。

伊度在位5年，阿仙奴用上近8.7億英鎊收購38個球員，英超連續兩季當上「聖誕冠軍」後，皆不敵曼城凌厲後勁兩度獲亞軍。可是未見阿仙奴再次登頂，他便選擇離隊，表示：「現在是時候追求不一樣的挑戰，阿仙奴將會常在我心。祝願球會和球迷一切順利。」

超級筍工招手 傳人工是阿仙奴3倍

他此時離隊時機令人費解，有報道指他在球會內部失勢，無論原因為何，英國多間主流傳媒一致指向，伊度將過檔諾定咸森林班主、希臘富豪馬連拿基斯（Evangelos Marinakis）麾下，但伊度不是接掌森林一隊，而是一次過帶領他旗下三間歐洲球會。Sky Sports甚至指出，伊度已基本同意加盟。

馬連拿基斯持有希臘球會奧林比亞高斯，葡萄牙球會里奧艾維，以及英超的森林，三支都是歐洲頂級聯賽球隊。伊度轉工後不止可以挑戰自己，英國《獨立報》報道指，伊度的新職位人工是在阿仙奴的3倍，而且馬連拿基斯對讓伊度擔任行政總裁持開放態度，條件實在十分吸引。