伊度離任︱重返阿仙奴5年印記遠較球員年代深　未奪標毋損功勞

體育總監以至球會內其他行政高職，傳媒、球迷和外界大都不太關心，伊度是少數例外。球員年代他身為阿仙奴不敗封王一員，在兵工廠4年卻未留下太深刻印象，反而以行政人員身份重返球會這5年，留下永不磨滅的印記。

經他手上的38宗轉會，花費近8.7億英鎊，比起一堆堆冷冰冰的數目字，伊度最厲害的一點是完全改變阿仙奴班主和管理層昔日「慳家」的作風，就算買下尼高拉斯比比這個超級水貨之後，仍願意繼續信心他。



伊度與阿迪達在阿仙妓「拍住上」的日子已經過去。（路透社）

重返阿仙奴5年印記遠較球員年代深

站在亨利、柏金、皮利斯、龍格保、韋拉、列文等星級隊友身邊，球員年代的伊度只是陪襯，阿仙奴不敗封王的2003/04球季，其實在英超曾30次上陣，大部分時間作為巴西同鄉基拔圖施華的後備，當中17次是後備入替。效力阿仙奴4個球季，拿過2次英超、3次足總盃冠軍，為人記得的貢獻卻極有限。

恩師雲格2018年離任，一年後的夏天伊度重返阿仙奴，球會正處於帶點茫然若失的重整期。雲格年代的阿仙奴，班主出名「孤寒」，然而伊度上任後，似乎深得高層信任，不時作出巨額收購，最經典例子莫過於他上任初期阿仙奴以7200萬英鎊買入尼高拉斯比比。

站在一班星級隊友身邊，球員年代的伊度在阿仙奴只是陪襯。（Getty Images）

扭轉阿仙奴慳家作風

跟曼聯和費格遜年代近似，雲格在阿仙奴也是身兼多職，掌控球員買賣大權，這個「大領隊」時代已經過去，頂級球會大都會將領隊和球員買賣工作分開，2019年夏天阿仙奴首度開設技術總監一職，並由身為雲加弟子之一的伊度歸隊擔任。

管理層對伊度十分信任，竟大破慳囊讓他以打破球會紀錄的7200萬英鎊收購剛在里爾冒起才一季的尼高拉斯比比。比比加盟後表現與身價差天共地，不可思議的是，在這宗阿仙奴史上最失敗收購之後，球會繼續向伊度投下信心一票。伊度帶來一班年輕小將，也帶來阿迪達當領隊，二人「拍住上」助球隊逐漸重返正軌，2022年他升任體育總監，也是球會新設立的職位。

尼高拉斯比比肯定是阿仙奴史上最失敗收購。（Getty Images）

糾正轉會市場劣勢

6個球季帶來38位新球員，共花費近8.7億英鎊，去年夏天甚至出動過億英鎊收購英格蘭防守中場迪格蘭賴斯，無論是一筆過買人的大手筆，還是加起來的總金額，在雲格年代也是無法想像的。「教授」在位22年也做不到，伊度看來輕鬆平常就做到了，足見巴西人牙力驚人，當然也可能是經濟學出身的雲格不願付出「不合理」價格買球員，但要改變老闆在轉會市場上的作風，肯定不是易事。

須知道，當時的阿仙奴在轉會市場經常處於劣勢，雲格後期的兵工廠，人工不吸引，付出的轉會費不及對手，予人印象聯賽目標只爭前四，歐聯更是無望，沒有錦標、人工又不是特別高，試問哪有頂級球員願意加盟？

伊度再次告別阿仙奴。（IG）

葡萄牙語系球圈人脈極廣

伊度作為球員星味平平，勝在圈中人緣極佳，退役後的發展較球員年代更加平步青雲。2010年從母會哥連泰斯退役後，翌年便擔任這支巴西球隊足球總監。之後又輔助伊朗時任領隊基羅斯，領軍出戰2014世界盃。2016至2019年間更為巴西國家隊出力，擔任聯絡員。

明知阿仙奴在轉會市場陷劣勢，伊度於是利用他在球圈尤其是葡萄牙語系的人脈，到巴西找尋高質小將，「招牌作」是以600萬英鎊的低價從列強手中搶到當時只得18歲的馬天尼利（Gabriel Martinelli），他不止放眼巴西，同一個轉會窗他亦從聖伊天買入18歲的法國中堅沙列巴（William Saliba）。

收購馬天尼利的伊度在阿仙奴最成功轉會操作之一。（Getty Images）

阿仙奴尚未奪標毋損功勞

二人如今已是隊中棟樑，另一「神操作」當然不得不提從皇馬先借後買奧迪加特。當年「挪威神童」在馬德里鬱鬱不得志，阿仙奴用溫情打動他，奧迪加特在倫敦終於完全發揮潛力，如今已是球隊不可或缺的隊長。以上只是少部分例子，伊度跟阿迪達合作之下，重整球隊骨幹，建立一支年輕、活力兼備又具備競爭的球隊。

阿仙奴連續兩季獲得英超亞軍，兩季都一度在聖誕排榜首，距離冠軍似乎就只差最後一步。伊度此時選擇離開，未能見證兵工廠再次捧起英超冠軍固然可惜，不過毋損他從轉會市場到賽場為阿仙奴重新注入競爭力的功勞，日後阿迪達麾下如能登頂，歷史簿上也必須記下伊度這一筆。