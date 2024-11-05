尼馬復出第2仗僅29分鐘又傷出　轉戰沙特變身吉祥物︱足球熱話

巴西巨星尼馬（又譯：內馬爾）左膝前十字韌帶重創後養傷369天，兩星期前復出賽場，為沙特球隊希拉爾（Al Hilal SFC）在亞冠盃後備上陣。

時隔兩周，尼馬再度後備落場，可是只維持29分鐘便因傷被換出。



尼馬復出後第二度為希拉爾上陣。（Getty Images）

復出第二仗只上陣29分鐘又傷出

兩星期前，尼馬效力的沙特阿拉伯球隊希拉爾在亞冠盃分組賽對阿聯酋球隊艾阿恩，他在77分鐘後備上陣，落場後無甚作為，球隊仍以5：4險勝。這是32歲的尼馬時隔超過一年重返賽場，久疏戰陣，當時尼馬看來稍為「發福」了一點點。

時隔兩周，尼馬「修身」不少，幾乎回復昔日身型，再次是亞冠盃分組賽事，今仗面對伊朗球隊艾斯迪格拿，58分鐘便獲派上陣，可是在未有任何建樹下，比賽尾段突然倒地，摸着小腿後方狀甚痛苦。站起來後，彎腰繼續按向痛處，軍醫為他檢查後，還是在87分鐘離場，只上陣29分鐘。

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加盟後傷多過踢變身「吉祥物」

尼馬2023年8月以9000萬歐元從巴黎聖日耳門轉投希拉爾，離開歐洲賽場轉戰沙特聯賽，據報希拉爾以天價人工及「皇帝式」待遇吸引他加盟，可是效力不足兩個月便受到重創，一直休戰超過一年，直至今年10月下旬才在亞冠盃復出。就算是膝部受創前，他也僅為希拉爾5次上陣。他對上兩季在PSG也不時因足踝傷患連月避戰。

加盟後「傷多過踢」，尼馬能否回復昔日作戰水平難料，不過希拉爾看來並不急於要尼馬出場比賽，兩周前亞冠後備上陣後，回到本土聯賽他只在包廂跟VIP同坐，女子網球年終賽今年在沙特舉行，尼馬又到場當開球禮嘉賓，猶如沙特「吉祥物」。

女子網球年終賽今年在沙特舉行，尼馬又到場當開球禮嘉賓。（路透社）

塞爾維亞神鋒領希拉爾創高峰

事實上，希拉爾缺少尼馬之下戰績依然一枝獨秀，這支近5年4奪沙特聯賽冠軍的球隊，前線擁有曾效力富咸5年的塞爾維亞前鋒阿歷山大米祖域，中場有昔日「狼王」魯賓尼維斯，後防獲高列巴尼和簡些路兩大守將鎮守，實力強橫，今季聯賽8勝1和，亞冠盃分組賽B組4戰全勝。

就在尼馬黯然傷出這一夜，米祖域在15分鐘、33分鐘、74分鐘取得入球，大演帽子戲法，領希拉爾3：0擊敗艾斯迪格拿。有這位高效神鋒在陣，尼馬只是希拉爾一個用來擦亮招牌的名字。

尼馬黯然傷出這一夜，米祖域大演帽子戲法，領希拉爾3：0擊敗艾斯迪格拿。（Getty Images）