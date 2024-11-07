巴黎奧運成名後不堪網絡欺凌　澳洲「袋鼠舞者」Raygun退役

霹靂舞（Breaking）在2024巴黎奧運首次成為比賽項目，澳洲B-Girl Raygun（Rachael Gunn）憑「袋鼠舞步」一戰成名，不過觀眾將無法在比賽舞台上，再次看到她的獨特舞姿。

Raygun周三（6日）接受澳洲電台2DayFM訪問，表示受外界輿論及網絡欺凌影響，已決定不再參加比賽。



今年巴黎奧運，韓國的「射擊媽媽」金藝智及土耳其「射擊大叔」Yusuf Dikec都意外走紅。來自澳洲的女舞者Raygun，雖然分組賽3戰1分未得，但憑獨特的「袋鼠舞步」迅速獲得注意。

但與金藝智踏上星途、Yusuf Dikec深受讚賞不同，Raygun獲得的大多是負評，即使9月時，她在世界運動舞蹈總會（World DanceSport Federation）的排名升上世界第一，外界仍未停止對她的嘲笑與質疑。

早在奧運後不久、即8月中時，有網民暗示Raygun的丈夫兼教練操縱選拔，並在聯署網站change.org發起聯署，要求調查她為何會獲得奧運資格。ESPN指，該聯署在被澳洲奧委會要求刪掉前，曾引來50000人聯署。

遭受網絡欺凌之下，Raygun決定退役，以後不再參加霹靂舞比賽。（Getty Images）

本是大學講師的Raygun，近日接受悉尼2DayFM電台訪問時，宣布退役的決定：「我不會再參加比賽了，當然之前我打算繼續參賽，但現在對我來說，再去『battle（較量）』真的很難。」Raygun續稱，若再參賽，便會被人拍下並放到網上，網絡欺凌是她作出今次決定主因。

她指之後仍會繼續跳霹靂舞，但不是參加比賽：「就像在房間內與伴侶共舞一樣。這件事非常令人沮喪，我無法控制別人如何看待我，或覺得我是個怎樣的人。」

Raygun獨特的「袋鼠舞」，讓她在巴黎奧運名氣大增。（Getty Images）

儘管如此，她仍希望其他人能堅持自我：「跳舞充滿樂趣，讓你感覺快樂，我不認為人們應為他人的舞蹈方式而感到不舒服，若你能擺脫他人目光，在舞池中感受快樂，那便享受它吧。」

2028洛杉磯奧運，已落實不設霹靂舞項目，她表示不會再考慮參加奧運，並感謝一路支持自己的人：「那些喜歡我的人跟我說：『你激勵了我，去做一些我一直因害羞而不敢做的事情。你帶來了歡樂與笑聲，我們為你感到驕傲。』正是這些留言，讓我一直堅持了下來。」