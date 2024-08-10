巴黎奧運｜霹靂舞初登場名人齊撐場　日本B-Girl AMI奪史上首金

霹靂舞史上首次登陸奧運舞台，一眾舞者在協和廣場以舞較量，在圓形舞台上各展所長。

日本代表B-Girl AMI（湯淺亞實）與立陶宛的應屆世界冠軍B-Girl NICKA（Dominika Banevič）在決賽單對單交手，25歲的AMI以3：0擊敗對方，成為奧運霹靂舞的初代王者。

在可一不可再的舞台上，AMI沒有遺憾，「我沒有壓力，我認為我已經展示最好的自己。」



奧運史上首次霹靂舞賽事在巴黎協和廣場上演。（Getty Images）

巴黎的協和廣場彷彿是新興運動的集中地，繼BMX小輪車﹑滑板﹑三人籃球後，首次出現在奧運的霹靂舞一連兩日上演。

一眾世界頂級的舞者齊集協和廣場的圓形舞台，以單對單形式決勝負，評審根據選手的創意﹑技術﹑個性﹑表現力﹑音樂性及多樣性評分，從循環賽﹑淘汰賽打到決賽，配合在場的DJ打碟及主持人炒熱氣氛，在場的觀眾十分享受，就如一場大型的嘉年華。

霹靂舞女子組賽事邀來今屆美國隊的「吉祥物」Snoop Dogg擔任開場嘉賓，連奧委會主席巴赫﹑美國男籃的艾迪巴約﹑已故NBA傳奇高比拜仁的女兒Natalia﹑谷愛凌亦是座上客。

霹靂舞的現場氣氛十分熾熱。（Getty Images）

日本代表B-Girl AMI﹑來自立陶宛的應屆世界冠軍B-Girl NICKA﹑中國選手B-Girl 671（劉清漪）與荷蘭的B-Girl India（India Sardjo）打入最後四強，AMI與NICKA在決賽爭金，兩人以絢爛的舞技交手，結果AMI在三個回合細分全取勝，以3：0擊敗NICKA奪得史上首面霹靂舞奧運金牌。

兩人完場後一同高舉雙手向觀眾致意。（路透社）

來自埼玉縣的AMI，在公布結果後還未來得及反應，她的教練團隊已衝上台與她擁抱，年僅17歲的NICKA甚有大將之風，隨即上前與AMI相擁道賀。

日本代表B-Girl AMI表現出眾。（路透社）

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穿上長衫長褲及白色褲子比賽的AMI，在頒獎台穿回日本隊的隊服，展示舞台上不一樣的她，並露出燦爛的笑容，賽後同時表明對今次賽事沒有遺憾。

「我現時還未有（對金牌）的實感，我高興得想哭。我賽前不斷思考如何好好在台上展示自己，雖然十分緊張，但我沒有壓力，我認為我在台上已經展示最好的自己。」

B-Girl AMI贏得史上首面霹靂舞金牌。（Getty Images）

一眾得獎舞者換上國家隊的隊衣領獎，中國隊的B-Girl 671摘銅。（路透社）

AMI早在6歲時接觸嘻哈文化，10歲時開始投入霹靂舞，其後四出參與不同的賽事，就算有時她需要前往東京比賽，母親亦會開車接送，即使是凌晨時份。得到家人的支持下，AMI的成績愈來愈好，兩次贏得「Red Bull BC One」世界總決賽冠軍﹑2022年的世界運動會金牌﹑杭州亞運銀牌等，直至今屆巴黎奧運有可能贏得史上唯一一面霹靂舞金牌。

霹靂舞是表演為主的項目，由評審定奪誰勝誰負，始終是比賽，AMI總會想贏，但這名25歲的日本舞者更重視自己的發揮，「勝負固然重要，更重要的是能否把訓練發揮出來，現時我已關注在舞台上是否全情投入。」