荃灣行山｜川龍登妙高台過禾秧山賞奇石　打卡石天門後下象山邨

行山是日廿四節氣霜降，示意冬天來臨，小組安排上禾秧山看奇石，川龍村集合。

（出發日期：2024年10月23日）



早上在荃灣吃過早餐，搭80號小巴上川龍村，9點40分起步，車路入村三生酒廠旁村路上行接響石脊上海拔765米妙高台，拍照後橫移過禾秧山，禾秧山海拔775米高，為本港第五高山，山上奇石甚多，逐在禾秧石林附近空地大休。

肥豬石（CATT'S BLOG授權使用）

▼按圖看清路線及沿途風景，響石脊上海拔765米妙高台，接本港第五高山——海拔775米禾秧山👇👇👇

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休後經禾秧脊下山順路到石天門「捐」石隙，玩過石天門沿山脊下山至龍門郊遊徑，再走捷徑經上角山下行，出城門引水道，對面樓梯下行出象山邨搭車，今日天氣乾爽，約8公里，5 個多小時完成。

石天門（CATT'S BLOG授權使用）

▼按圖看清路線及沿途風景，經禾秧脊到石天門石隙，沿山脊下山至龍門郊遊徑👇👇👇

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【Admin老大眼中10個新手常犯錯誤（按圖放大）】

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建議放入背囊的行山裝備：

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