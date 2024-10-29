金球獎2024︱洛迪得獎皇馬全體缺席　傳雲尼斯奧斯已預備「派勞」

曼城防守中場洛迪贏得今屆金球獎（Ballon d'Or），向來是獎項大贏家的皇家馬德里，疑為獲得第二名的雲尼斯奧斯抱不平，全體缺席頒獎禮。



洛迪、邦瑪迪分別贏得今屆男、女子金球獎。（路透社）

賽果與網上流傳「分紙」不符

周日網上流傳一張「分紙」，指出雲尼斯奧斯力壓洛迪奪得今屆金球獎，可是一日後形勢有變，指出洛迪才是真命天子。

之後法國及西班牙傳媒紛紛報道皇馬球員、管理層和教練團成員均不會出席這項在巴黎上演的年度球壇盛事。

日前網上流傳金球獎「分紙」，錯指雲尼斯奧斯奪獎。（Ｘ）

雲尼斯奧斯失獎「歷史性搶劫」 皇馬全體缺席抗議

據報皇馬會長佩雷斯對雲尼斯奧斯未能獲獎感震怒，就算球會篤定獲得年度球會大獎，皇馬代表團仍取消前往巴黎的行程。MadridXtra專頁引述足球記者Jose Luis Sanchez稱，「皇馬原定一行50人出席金球獎派對，當他們發現雲尼斯奧斯未能得獎，皇馬非常憤怒。」ESPN巴西甚至引述皇馬消息人士稱，今屆賽果是「歷史性搶劫」（historic robbery）。

皇馬向法新社發出的聲明怒稱，「如果評分準則不將獎項頒給雲尼斯奧斯，同一準則下卡華積應是贏家。由於事實並非如此，明顯地金球獎和歐洲足協不尊重皇家馬德里，因此皇馬不會前往不受尊重的地方。」

傳雲尼斯奧斯承諾向皇馬上下「派勞」

巴西翼鋒雲尼斯奧斯帶領皇馬贏得上屆歐聯及西甲雙冠，被視為今屆金球獎得主大熱，他在10場歐聯賽事攻入6球並獲4次助攻，並在26場西甲聯賽貢獻20個入球或助攻。此前網上流傳的得獎名單顯示，24歲的雲尼斯奧斯獲得630分，以54分力壓第2位、獲得576分的洛迪，排第3者為獲得422分、皇馬另一星將比寧咸（Jude Bellingham）。

網上流傳消息指，頒獎禮前一天，雲尼斯奧斯與最親密的友人舉行派對玩通宵，提早慶祝贏得大獎，派對後他才發現未能獲得金球獎。他甚至已向皇馬隊友承諾，每人送一隻勞力士手錶。

雲尼斯奧斯。（Getty Images）

金球獎2024年得獎全名單：

男足金球獎： 洛迪卡斯簡迪（Rodri）

女足金球獎：艾坦娜邦瑪迪（Aitana Bonmati）

高柏獎（最佳21歲以下男足球員）： 拉明耶馬（Lamine Yamal）

耶辛獎（最佳男足門將）：達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）

武勒獎（入球最多男足球員）： 哈利卡尼（Harry Kane）及麥巴比（Kylian Mbappe）

最佳男子球會： 皇家馬德里

最佳女子球會： 巴塞隆拿

蘇古迪斯獎（人道主義工作嘉許）： 艾莫素（Jennifer Hermoso）

最佳年度男足教練：安察洛堤（Carlo Ancelotti）

最佳年度女足教練：希思（Emma Hayes）