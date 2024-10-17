麥巴比涉強姦　法媒稱雙方自願　疑聘律師反告女方誹謗︱足球熱話

法國球星麥巴比（Kylian Mbappe，又譯姆巴佩）近日捲入強姦風波，瑞典媒體Aftonbladet及Expressen等日前報道，他正被瑞典警方調查，但麥巴比已否認，且周三（16日）已現身皇馬操練。

麥巴比代表律師Canu-Bernard表示，麥巴比對指控感震驚，並指示律師團隊不能坐視不理，因此他們可能會控告相關媒體或申訴人誹謗。法國《巴黎人報》獨家報道指麥巴比當時與一名年輕女性在雙方自願下發生性行為。



麥巴比上周未有隨法國作客以色列及比利時的歐國聯賽事，當時有媒體發現他在瑞典斯德哥爾摩出現，包括用餐及前往夜店遊玩。

包括Aftonbladet及Expressen在內的數間瑞典媒體報道，麥巴比因涉嫌在10月10日斯德哥爾摩的一間酒店強姦，而被當地檢察官調查。瑞典檢察機構在官網發布相關資訊，描述案件為「涉嫌強姦」，但未有透露任何細節。

麥巴比未有隨隊出戰歐國聯，即捲入強姦風波。（Getty Images）

英國《每日郵報》引述Aftonbladet報道，涉事女性到當地醫院尋求治療，因而引發今次強姦指控；西班牙《馬卡報》則引述法國《巴黎人報》在周四的獨家報道，指麥巴比當日與一名年輕女子「在雙方同意情況下有一次愉快會面」，而非此前瑞典媒體報道般指女方在非自願下與該名法國球星發生性行為。

麥巴比周一晚轉發法國媒體RMC的相關報道，並表示這是一宗「假新聞」，不過RMC之後將帖文刪除。

法新社指，麥巴比代表律師Canu-Bernard周二指摘瑞典媒體的報道帶有誹謗性，該名球星亦對名字與強姦案有關而感到震驚，不過Canu-Bernard指麥巴比目前相當冷靜，因為他知道自己沒有做錯任何事。

Canu-Bernard指可能會控告相關媒體或申訴人：「他讓我們不要對此事坐視不理，因為絕不可能讓自己像這樣被誹謗及詆毀。」據最新影片及照片顯示，麥巴比周三已回到馬德里跟隨球會操練。