鄭欽文不敵美國新星歌芙獲亞軍　「期待明年再對決」｜WTA年終賽

WTA年終賽決賽，中國代表兼巴黎奧運女單金牌得主鄭欽文，與20歲美國新星歌芙（Coco Gauff）爭冠，最終在領先下反勝為敗，獲得亞軍，仍追平李娜的亞洲球手年終賽最佳成績紀錄。

賽後鄭欽文雖然失落，但被問道是否「unlucky」時，大方坦率的回應獲得稱讚。



22歲的鄭欽文對歌芙的決賽，鄭以6：3贏得第一盤，第二盤也曾兩度破發，卻遭歌芙以6：4扳回一盤，第三盤兩人打到tie-break，歌芙終以7：6鎖定勝局，奪得個人第一個年終賽冠軍；鄭欽文則飲恨獲亞軍，但仍追平李娜保持的亞洲球手WTA年終賽女單最佳成績。這場決賽歷時3小時4分鐘，也成為自2008年有紀錄以來，最長的WTA年終賽女單決賽。

鄭欽文出戰WTA年終賽決賽。（Getty Images）

鄭欽文賽後向奪冠的歌芙道賀，坦言「你未來會變得更好」，並指出與這位美國年輕球手交鋒，相當考驗耐力而不是爆發力，「因為她總能把球回過來，然後給了我很多淺球，我必須主動去結束這一分，有時候我會錯過那些機會，確實耗費體能，我可能會說，在這場比賽裏，有些時候我不夠耐心，說實話，在打奧運的時候，我比現在要耐心得多。」

賽後記招上，有內地記者向鄭欽文提問，決賽中在網前球處理上是不是「有一點點不太信任，有一些球是不是覺得unlucky（不幸）」，鄭欽文正面回應道：「我並不覺得今天是我不夠幸運，因為輸掉這場比賽，肯定是因為我自己某些方面沒有做好，因為網球它並不是一個靠幸運就能獲得一場勝利什麼的，就比如一些中場球沒有處理好，可能是我本來環節就沒有做到位。」

美國20歲新星歌芙（左）首次奪得年終賽冠軍。（Getty Images）

她續道：「因為如果我那個環節足夠強大的話，即使在關鍵分比較緊張的時候，我仍然可以做好，這就側面說明了我哪幾個地方需要加強，而不是因為運氣不好而輸掉這場比賽。」

歌芙同時稱讚鄭欽文比上一次交手時進步了許多，鄭欽文回應時道：「別人說我有沒有進步並不重要，重要的是我可以在場上證明，現在我非常期待下一次能跟她們對決，因為每一次輸球帶給我的都是一些深度思考，希望下一次她們（對手）沒機會說出我有沒有進步這種話，我不太喜歡別人評價我有沒有進步，但是我覺得這是作為勝者的權利，我覺得非常有意思，已經開始期待明年跟她們對決。」

鄭欽文對於失冠雖然失望，但也表示期待明年再跟強敵交手。（Getty Images）

歌芙去年奪得美網冠軍後，今季戰績卻未如預期，在澳網、法網4強出局，溫網更是第四圈止步，9月在美網再一次第四圈出局、衛冕失敗後，她終與合作一年的教練Brad Gilbert分道揚鑣，尾季終贏得中國公開賽和年終賽，在年終賽晉級過程中，更是連挫世界排名第二的施安迪及第一的莎巴蘭卡，最後擊敗奧運金牌鄭欽文封后，含金量十足，今次年終賽冠軍讓她袋走破紀錄的480.5萬美元（約3735.5萬港元）獎金，而鄭欽文也獲230.5萬美元（約1791.9萬港元）。