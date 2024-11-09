羽毛球｜陳雨菲預告重返球壇　休息後領悟人生「繼續賽場見吧！」

中國羽毛球名將陳雨菲於巴黎奧運後，回國前於網上發布影片宣布將暫別羽毛球賽場，並將個人微博名稱改為「陳雨菲休假中」，之後就暫別球場前往澳洲留學及旅遊，一方面思考下一步，她日前發文告別這段留學的日子，並預告將回歸賽場。



經過巴黎奧運後3個月的休息，這位東京奧運金牌得主日前在ig發文，透露結束10周留學生活，決定重返賽場，連好友兼宿敵戴姿穎也有畀like鼓勵。

陳雨菲在ig發文預告重返比賽場。（ig@chenyufeiii）

3年前的東京奧運，陳雨菲力退戴資穎勇奪金牌，今年的巴黎奧運她卻在8強賽就不敵隊友何冰嬌出局，讓外界大感意外。更令人心痛的，是陳雨菲賽後在社交網站寫下，「謝謝大家的關心！其實我更多的感受是終於解脫了，這三年太多的壓力和責任讓我無法喘息。結束的這一刻，我突然感覺能輕鬆的呼吸了。」似乎接連經歷東京和巴黎奧運，這3年間似乎把她的熱情消磨殆盡，甚至迷失了自我。

陳雨菲結束巴黎奧運後「休假」暫別球場前往澳洲留學、旅遊，一方面思考下一步，她今天發文告別這段留學的日子，「Faye的十周留學生活結束了，感謝這段時間遇到的每一個人，謝謝你們讓我知道，離開賽場的陳雨菲依然會被這麼多人認識和喜愛。」

陳雨菲上載了她在澳洲留學的校園生活照：

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陳雨菲提到，「奧運後，我不想回到賽場，因為我覺得沒有野心的人不應該站在那裡。 兩個奧運週期，我一直佛系地做著我該做的，該我做的。 守護榮譽，承擔責任，是我引以為豪的。 但是我也忘了，作為陳雨菲自己站在賽場時，我要為自己爭取什麼？」

陳雨菲在奧運後表示迷失自我。（Getty Images）

隨後，陳雨菲透露，自己將重返球場，「無論如何，因為學習，我開始思考這些問題。因為停下，我知道該如何重新出發。所以接下來，繼續賽場見吧！」