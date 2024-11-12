體院醫專合作發展運動醫學　冀培養更多人才　兩奧運獎牌得主同場

香港體育學院與香港醫學專科學院今日（12日）簽署合作備忘錄，希望培訓更多香港的運動醫學及科學人才，四名港隊運動員張家朗﹑何詩蓓﹑陳浩源﹑莫宛瑩，以及一眾教練亦有出席。



體院與醫專簽署合作備忘錄。（夏家朗攝）

體院與醫專簽署合作備忘錄，雙方高層一同在場見證，體院主席鄧竟成表示，透過設立運動醫學培訓﹑雙方的專業交流﹑舉行不同的運動醫學的工作坊等，希望為香港培訓更多運動醫學及科學的人才，令運動醫學普及化為香港體壇作出貢獻。

張家朗在台上分享，笑指自己令物理治療師更忙碌。（夏家朗攝）

四名港隊運動員張家朗﹑何詩蓓﹑陳浩源﹑莫宛瑩就運動醫學及科學的支援在台上分享，奧運兩金得主張家朗指，自己平常最多與物理治療師接觸，畢竟運動員受長時間及高強度的訓練，難免有不同程度的傷患，保養身體更是重要課題。家朗感激一眾物理治療師，就算有時未預約，物理治療師依然為他治理，他笑言：「因為我這種人令物理治療師變得更忙碌」。

奧運決賽的關鍵三劍再度被提起，面對緊張關頭，張家朗依然保持冷靜處理，被稱為「大心臟」，家朗指自己的心臟十分健康，而教練Gregory Koenig才是真正的「強心臟」。

何詩蓓與陳浩源。（夏家朗攝）

奧運兩銀兩銅得主何詩蓓則分享營養師如何協助她保持狀態，每星期透過驗血來反映身體狀態，透過不同的食物保持營養均衡，而Siobhan分享在巴黎奧運時，每次游決賽也在晚上10時左右，如果等待賽事﹑賽後記者會等完成，離開泳池﹑回到選手村才吃晚餐已經太晚了，對身體恢復不是好事，所以她的營養師特意在完賽後準備好晚飯，讓Siobhan可以較早進食，減低對身體的影響。

殘奧輪椅羽毛球摘下一銀一銅的陳浩源，表示自己不少時間「流連」體院醫學中心，指醫生﹑物理治療師除了照顧運動員的身體，同時為運動員做好心理建設，他笑言醫療人員連報告也未看，已經深信運動員可以回到高水平。

港隊花劍教練Gregory Koenig﹑港隊欖球隊總教練Paul John與羽毛球總教練黃綜翰。（夏家朗攝）

黃綜翰接任羽毛球隊總教練：轉變頗大

接替榮休的何一鳴﹑擔任香港羽毛球隊總教練的黃綜翰，今日亦有出席活動，黃教練直言轉變頗大，「現時職責不止要照顧男單，而是成年組及青年軍，過去幾個星期積極與不同教練溝通，希望更了解各個位置，同時亦為成年組的主力球手們制定新一個比賽周期的目標及方向。」

早前明言完成今季後退役的港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪，黃綜翰表示資深運動員如「鄧謝配」，完成奧運後難免有點迷失，經過溝通後，他們將注意力放在衝擊年終賽上，黃指鄧謝未來兩站將有分數進賬，對他們取得年終賽的資格感樂觀，未來動向則留待完成今年再作考慮。

除了訓練，黃綜翰要處理各種行政工作，他表示現時仍可參與男單的訓練，而隊中教練職位上有不少空缺，黃綜翰指現正積極招聘新教練。