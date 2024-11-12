英超｜阿莫林接掌曼聯帥印　五人教練團隊曝光兩人不足30歲

曼聯新領隊阿莫林（Ruben Amorim）上任首日，便將包括看守領隊的雲尼斯達萊（Ruud Van Nistelrooy）在內、坦赫格（Erik Ten Hag）多名曼聯舊部辭退。

阿莫林早前親口說明，同意執教曼聯條件之一，便是球會必須同時聘用他的教練團隊，雖然球會尚未公布官方具體名單，但各成員已呼之欲出。



阿莫林五人教練團隊曝光 兩人不足30歲

阿莫林在士砵亭執教逾4年半，奪2次葡超冠軍，並贏過3項國內盃賽，各項賽事勝率高達71%。英國《太陽報》報道，曼聯花費逾400萬鎊的賠償金，讓其教練團隊能夠離開士砵亭，跟隨阿莫林前往奧脫福。

當中包括助教Carlos Fernandes、Adelio Candido、Emanuel Ferro、門將教練Jorge Vital及運動科學專家Paulo Barreira，阿莫林只得39歲，他的團隊之中兩人還未到30歲，得力助手Carlos Fernandes更被他讚賞為：「我的摩連奴」。

自阿莫林2018年執起教鞭，Carlos Fernandes便一直擔任其左右手。（Getty Images）

助教：Carlos Fernandes，阿莫林多年副手

29歲的Carlos Fernandes，從未擔任過職業球員。他18歲時便任職賓菲加青年軍助教，當時阿莫林在該葡超球會一隊效力。

阿莫林在2017年退役後，翌年執起教鞭成為葡萄牙第三級別球會AC卡薩比亞（Casa Pia）主帥，即邀請Carlos Fernandes擔任助教，到之後執教布拉加及士砵亭，他都跟隨阿莫林左右。

阿莫林在2022年曾大讚這名副手：「我的『number two』是Carlos Fernandes，從第一天開始，他便一直是我的得力助手。他將成為比我更出色的教頭，我常說若我成為卜比笠臣（Bobby Robson），他便會是我的摩連奴（Jose Mourinho）！」

Adelio Candido被指通常與球員關係良好。（Getty Images）

助教：Adelio Candido，只有28歲的「球員戰友」

與Carlos Fernandes一樣，Adelio Candido沒有職業球員經驗，甚至比前者更年輕。他在2019年加入AC卡薩比亞擔任助教，此後一直跟隨阿莫林。28歲的他與門將奧拿拿同齡，目前曼聯一隊有8個球員比這名助教年長。

英國《每日郵報》指，Adelio Candido習慣在教練席外觀戰，常被視為是一名「好玩得」的教練。由於年紀輕及性格活潑，「通常是球員最親密的盟友」。

Emanuel Ferro擁有豐富知識與經驗。（Getty Images）

助教：Emanuel Ferro，擁有豐富知識與經驗

不同於前兩者，45歲的Emanuel Ferro大學時修讀運動科學，2005年考獲高效訓練（High Performance Training）碩士學位，並持有歐洲足協專業教練牌照（UEFA Pro Licence）。

他在2001年展開教練生涯，最開始執教賓菲加青年軍，之後在不少球會B隊或梯隊擔任助教，並於2019年正式加入阿莫林團隊，成為士砵亭一隊助教。《每日郵報》指，他是阿莫林早期十分依靠之人，因為當時該名教頭缺乏現在擁有的知識。

門將教練：Jorge Vital，門將用波專家

63歲的Jorge Vital，2001年才從職業門將退役，之後擔任門將教練，2020年夏天加盟士砵亭，開始成為阿莫林教練團隊成員之一。多間英國媒體如《Metro》、《標準晚報》指，Jorge Vital是用波（Distribution）方面的專家，即決定門將持球時以什麼方式及何時傳球，是現代足球重要一環。

運動科學專家：Paulo Barreira，曾為阿仙奴及利物浦物理治療師

Paulo Barreira曾在阿仙奴及利物浦一隊擔任物理治療師，並於2020年加盟士砵亭，被認為是預防受傷的專家，專注於預防後大腿筋拉傷。前利物浦中場盧卡斯利華（Lucas Leiva）曾表示，Paulo Barreira是他合作過最好的物理治療師之一。