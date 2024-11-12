英超｜曼聯新帥阿莫林上任首天　雲尼斯達萊等4位坦赫格舊部離隊

曼聯新教頭阿莫林（Ruben Amorim）在上任第一天，球會隨即宣布，坦赫格被炒後擔任看守領隊的雲尼斯達萊（Ruud van Nistelrooy）以及另外三位坦赫格任內聘用的荷蘭籍教練團隊成員離隊。



48歲的雲尼斯達萊在今年7月以助教身份重返奧脫福，並簽署兩年合約，主帥坦赫格（Erik Ten Hag）被辭退後，便由「雲佬」擔任看守領隊。該名荷蘭名宿執教期間，曼聯獲3勝1和保持不敗。他早前指願意留隊，退居阿莫林身後繼續擔任助教，但要視乎對方決定。

曼聯在阿莫林上班首天便發表聲明，確認「雲佬」離隊：「雲尼斯達萊永遠是曼聯傳奇。我們感謝他的貢獻，以及在球會任職期間處理其工作的方式。奧脫福會永遠歡迎他。」

雲尼斯達萊確認離隊，他擔任看守領隊期間，曼聯3勝1和保持不敗。（Getty Images）

坦赫格舊部「全清」

與此同時，曼聯亦確認同樣在今年7月才加盟的兩位荷蘭籍教練，包括助理領隊夏基（Rene Hake）、門將教練坦魯維拉爾（Jelle ten Rouwelaar），以及去年夏天來投的荷蘭籍比賽分析師Pieter Morel全部已經離隊。

曼聯補充，會在適當時候確認一隊教練團隊名單。阿莫林上任後首場比賽，將為11月24日深夜作客對葉士域治。

阿莫林（左）已抵達曼聯，正式接掌帥印。（Getty Images）

英國廣播公司（BBC）消息指，並非坦赫格引入的費查（Darren Fletcher）會繼續留任，負責連繫一隊與青年軍。

球員年代效力紅魔鬼13年的費查，2019年退役，翌年10月重返曼聯擔任U16，3個月後便升任一隊教練，2021年3月再改任技術總監，可謂「升職快過火箭」。不過今年4月曼聯找來在修咸頓當足球總監的韋確斯（Jason Wilcox）做技術總監，費查自此退居一隊教練職位至今。