世界盃外圍賽｜張玉寧絕殺成國足英雄　豪言「我們一起贏回來」

國足主帥伊雲高域（Branko Ivankovic，又譯伊萬科維奇）賽前表明，以小組第四為目標，國足1：0作客絕殺巴林後，與澳洲﹑沙特阿拉伯同得6分，只是得失球差不及對手排第四。

國足取得兩連勝，前鋒張玉寧居功至偉，這名連續兩場建功的北京國安鋒將，賽後在社交網站豪言：「一起輸的，我們一起贏回來。」



國足在世界盃外圍賽作客巴林。（新華社）

國足在世界盃亞洲區外圍賽第三圈連負三場後，終在上場擊敗印尼，打開勝利之門，今仗作客巴林。直至87分鐘，國足先失守，VAR卻推翻巴林的入球，大難不死的國足，補時階段憑張玉寧近射破網，攻入全場唯一入球，結果中國隊以1：0絕殺巴林，取得二連勝，目前以6分升上小組第4名。

世界盃外圍賽｜國足連贏兩場 張玉寧補時建功1：0挫巴林

國足兩連勝，在C組居第四位。（新華社）

世盃外第三圈至今5輪賽事中，國足一共攻入5球，其中3球與張玉寧有關，這名27歲的國足前鋒交出2射1傳，繼上場對印尼後，再度為國足攻入關鍵入球。

張玉寧賽後以英文受訪，他表示入球是對全隊的一大鼓勵，「我們之前作客日本輸0：7，這是很大的打擊。之後我們矢志找回狀態，幸好我們做到了。巴林不是容易應付的對手，我們團結一致，終於取勝，入球是對我們全隊的嘉獎，我為我的隊友感驕傲。」

張玉寧再度成為國足贏波英雄，引起微博的一陣討論，張隨後發文：「一起輸的，我們一起贏回來！兄弟們，咱配得上」。另外，張玉寧獲得因傷退隊的前鋒武磊的盛讚，他以「謝謝磊哥，等你一起戰鬥」作回應。

「一起輸的，我們一起贏回來！」（新華社）

世界盃外圍賽｜國足主帥盛讚麾下：球員猶如英雄般拚搏

「國足目標明確，就是要爭取小組第四名。」國足主帥伊雲高域賽前如此說道，他領國足取得兩連勝後，目前與沙特阿拉伯及澳洲同得6分，只是得失球差不及對方而排第四。這名七旬老帥賽後感激球員們的付出，「球隊今仗表現十分出色，我們配得起今場勝利，球員們在場上猶如英雄般拚搏，才可取得寶貴的三分。」

國足在三連敗後反彈，完成首循環後取得6分，伊雲高域希望在次循環拿下更多分數，他強調這是「死亡之組」，所有對手都是強隊。