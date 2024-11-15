世界盃外圍賽｜國足連贏兩場　張玉寧補時建功1：0挫巴林

「我們之前處於劣勢，直至贏了印尼之後，我們開始有點信心，我們真的會盡一切所能，從後趕上。」

世界盃亞洲區外圍賽第3圈（又稱：18強賽），國足上仗擊敗印尼，前鋒張玉寧激動落淚，今日第5輪賽事作客巴林，他於下半場補時階段建功，賽後接受大會採訪，再次表明國足力爭出線的決心。



中國上仗擊敗印尼，取得世盃外第三圈首勝後，仍以3分在C組6支球隊中排榜尾。那場勝仗可說是為身在谷底的國足止血，也暫時止住「伊萬下台」（國足主帥伊雲高域）的輿論。

至於國足今仗對手巴林，賽前以5分排第4，不過第2至第4位同得5分，C組戰況異常激烈。

（新華社）

國足面對巴林，上半場只得三成控球率，射門僅一次，正是張玉寧突破越位陷阱單刀，然而未能攻破巴林門將的十指關，但已是合計雙方上半場最有威脅的埋門。

雙方上半場踢成0：0，力爭3分的國足眼見時間一點一滴過去，未有入球之餘，反而在87分鐘失守，若非VAR判巴林越位，國足已陷入絕境。大難不死，張玉寧在補時階段掀起高潮，他殺入禁區，皮球碰到他的腳尖，再彈到後備入替的汪海健腳下，汪再「撞牆」回傳予張玉寧，後者不負所托打破僵局，國足就憑這個入球，以1：0擊敗巴林，連贏兩場，目前以6分升上小組第4名。

18強賽分3組，每組6隊，頭兩名直接晉級世界盃決賽周，第3、4名則轉戰第四圈賽事，6支球隊力爭最後2.5個席位。

（新華社）

張玉寧賽後接受大會訪問，說：「我們之前作客日本輸0：7，這是很大的打擊。之後我們矢志找回狀態，幸好我們做到了。巴林不是容易應付的對手，但我們團結一致，終於取勝。」

1. 日本 3勝1和／10分

2. 澳洲 1勝3和1負／6分

3. 沙特阿拉伯 1勝3和1負／6分

4. 中國 2勝3負／6分

5. 巴林 1勝2和2負／5分

6. 印尼 3和1負／3分



伊雲高域指，國足18強賽的目標是以小組第4晉級。（微博圖片）

內媒指伊雲高域大機會以強攻之姿面對巴林。（新華社）

巴林。（Getty Images）