世盃外｜國足失武磊影響或不如想像中大　前皇馬青訓勢擔正對巴林

中國足球隊出戰世界盃亞洲區外圍賽第三圈（又稱：18強賽）的第5場分組賽，將於香港時間周四（14日）晚上10時作客巴林。

頭號射手武磊因傷缺陣，成為國足賽前最大打擊，日前內媒指主帥伊雲高域（Branko Ivanković，內地譯伊萬科維奇）已覓得「替身」，或以最近狀態不俗的林良銘擔起進攻重任。

沒有武磊的國足，今仗面對巴林該怎麼辦？



肩負入球重任的武磊缺陣

武磊是國家隊史上第二射手，生涯射入36球，僅次於40球的名宿郝海東。這名32歲的前鋒，曾連續6季成為中超本土最佳射手，之後遠赴西甲的愛斯賓奴效力四季，毫無疑問是國足現今陣中名氣最大一人。

今屆世盃外亞洲區第二圈的6場比賽中，武磊出戰5場貢獻5入球1助攻，雖32歲之齡被批評狀態及能力下滑，但仍為隊中神射手，排在之後的已是入2球的阿卜杜外力，其入球能力對國足重要性不言而喻。

武磊（右）對國足重要性不言而喻。（Getty Images）

然而進入第三圈，國足面對更強的對手時表現不佳，4戰錄3負1勝，現排在C組榜尾，全隊4場攻入4球，武磊僅出戰對日本及沙特兩場比賽，至今仍未「開齋」。也就是說，國足沒有武磊並非新鮮事，而且沒有他的近兩場比賽，其實也有3球進賬。

需隊友輸送機會 中場羸弱下戰術價值大打折扣

今季中超，武磊在30場比賽攻入34球，以13球優勢成為今季神射手，並有10次助攻，但回到國家隊表現卻有巨大落差，因為其長處是走位及入楔。今季他在中超場均只有0.5次成功過人，卻仍能攻入34球，可見武磊不擅長個人突破，而是需要中後場球員供應機會。

然而國足中場常被批評缺乏控制力及創造力，對日本及沙特兩場，武磊觸球次數分別只有15及11次，合計只有1次攻門。內媒《羊城晚報》便指，武磊缺陣無疑是嚴重削弱國足鋒線實力，可由於缺少輸送，其戰術價值其實在國家隊遠遠低於球會。

有內媒認為，受限於中場實力不足，武磊在國家隊的戰術價值其實大打折招。（新華社）

「武磊替身」林良銘勢正選出戰

內地著名記者馬德興在周一表示，伊雲高域近日在訓練中讓林良銘擔任正選前鋒，作為武磊「替身」。該記者周四表示，伊雲高域會在今場以林良銘正選出戰，原因是這名球員近期在聯賽狀態不錯，而且巴林對其了解不多。

今年27歲的林良銘出身廣州富力青訓，2015年以22萬歐元轉投皇馬青年軍。他出道後在皇馬B隊出陣過7次，輾轉效力過西乙的艾美利亞及葡超球隊馬里迪莫的U23，之後回流中超。他目前效力北京國安，能出任左右翼鋒，今季攻入9球交出3次助攻，與張玉寧、曹永競合稱「國安三叉戟」。

林良銘（左）與張玉寧（右）今季在國安成為鋒線拍檔。（新華社）

多間內媒指伊雲高域近日訓練時多次練習高位逼搶，正值當打之齡的林良銘本來便擁有一定速度，跟張玉寧在球會又有默契，或許這也是該名主帥如此安排原因之一。

韋世豪：主帥部署的任務大家基本都能完成

18強賽前兩輪，國足未有徵召韋世豪而遭不少球迷批評，認為此子能帶來一定創造能力。之後伊雲高域重新起用韋世豪，且兩場都讓他擔任正選，上場更出任關鍵的進攻中場，不過這兩場比賽他表現平平，沒有直接參與入球之餘，也未能交出一次關鍵傳送。

暫未知韋世豪今場會否上陣，他賽前接受馬德興採訪時表示，上場擊敗印尼後，球隊更有自信，所有人想的便是必須要在巴林身上搶分，「他（伊雲高域）部署的任務我們大家基本都能完成」。

目前中國以3分在C組6支球隊中排榜尾，巴林則以5分排在第4，不過第2至第4位球隊同得5分，可見C組戰況異常激烈。

18強賽分為3個分組作賽，每組6隊，頭兩名直接晉級世界盃決賽周，第3、4名則轉戰第四圈賽事，6支球隊力爭最後2.5個席位，國足今仗若能取勝，仍有機會以前四名出線。

世界盃亞洲區外圍賽第三圈C組積分榜

1. 日本 3勝1和／10分

2. 澳洲 1勝2和1負／5分

3. 沙特阿拉伯 1勝2和1負／5分

4. 巴林 1勝2和1負／5分

5. 印尼 3和1負／3分

6. 中國 1勝3負／3分

